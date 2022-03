Für eine Mahlzeit am Tag: Spenden für hungernde Kinder in Togo benötigt

Die Fotos, die Margret Kopp aus Togo mitgebracht hat, zeigen, wie glücklich die Kinder sind, wenn sie bei der Schulspeisung eine ganze Schüssel allein aufessen dürfen, während sie zu Hause so eine Portion, wenn es sie überhaupt gibt, mit allen Geschwistern teilen müssen. © privat

Landkreis – KiSS bedeutet KinderSchulSpeisung und zählt zu den erfolgreichsten Projekten des Vereins Aktion PiT-Togohilfe, das jedes Jahr von Schulen und vielen Privatspendern aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck unterstützt wird.

Die Vereinsvorsitzende Margret Kopp, sorgt dafür, dass all diese Spenden in den hungrigen Mägen der Kinder an den Partnerschulen landen.

Für 50 Euro ist ein Kind ein Schuljahr versorgt

Allerdings berichtet sie auch, dass seit Ausbruch der Corona-Epiedemie die Armut bei den bedürftigen Familien mit ihren Kindern erneut deutlich angestiegen sei und viele Kinder wieder echten Hunger litten, sodass die Hilfe durch das KiSS-Programm umso dringlicher geworden sei. Vielfach sei es dies einzige warme Mahlzeit, die diese Kinder bekommen. Nur 25 Cent kostet eine Mahlzeit, mit 50 Euro kann ein „KiSS-Kind“ ein ganzes Schuljahr lang mit einem täglichen Schulessen versorgt werden. In dem Dorf Takpamba besuchen beispielsweise 367 Kinder die Grundschule. Kopp würde gerne auch die 75 Kindergartenkinder als die schwächsten in der derzeitigen Corona-Pandemie mit einbeziehen. Daher sind weitere Spenden für das KiSS-Programm in diesem Dorf willkommen.

Spendenkonto

Spenden mit dem Stichwort KiSS für diese direkte Hilfe für die Kinder in Togo auf das Spendenkonto von Aktion PiT-Togohilfe mit der IBAN: DE 34 7005 3070 0031 0399 10 sind gerne gesehen.

red