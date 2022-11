Fürstenfeldbruck: »Advent in Fürstenfeld« an zwei Wochenenden

An zwei Wochenenden präsentiert sich der Dezember im Kloster Fürstenfeld von seiner schönsten Seite. © Veranstaltungsforum

Fürstenfeldbruck – Beim „Advent in Fürstenfeld” präsentiert sich das Klosterareal an zwei Wochenenden vom 25. November bis 4. Dezember von seiner schönsten Seite – Lichterglanz, Leckereien, Kunst und Musik stimmen auf die Weihnachtszeit ein.

Rund 60 Ausstellende präsentieren Christbaumschmuck, Dekorationen, Geschenkideen, Spielzeug, Schmuck, Keramik, Kunsthandwerk oder Filz. Wettergeschützt lässt sich in der Tenne auf zwei Etagen stöbern. In Galerien lassen sich Kunstwerke entdecken, im Klosterladen Bücher, Kalender und Kerzen. Im Stadtsaalhof lässt es sich unter freiem Himmel an Feuerschalen ausruhen. Chöre und Musikgruppen sorgen auf der Stadtsaalhofbühne für besinnliche und heitere Momente. Ein Begleitprogramm mit Kutschfahrten und Ponyreiten, Basteln für Kinder, dem Besuch des Nikolaus sowie den Auftritten der Brucker Perchten begeistert Jung und Alt. Glühwein- und Schmankerl-Stände verwöhnen mit Süßem und Herzhaftem, Gemütlichkeit schafft das Adventscafé in der Tenne. Anlaufpunkte sind zudem der Winterbiergarten des Fürstenfelders sowie die in der Klosterkirche ausgestellte Krippe des Bildhauers Sebastian Osterrieder. Öffnungszeiten Jeweils Freitag 14 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag 12 bis 20 Uhr. Das Rahmenprogramm gibt es unter www.adventinfuerstenfeld.de zu finden.

red