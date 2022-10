Auf dem Fliegerhorstgelände in Fürstenfeldbruck soll ein Theranostikzentrum mit Zyklotron entstehen

Von: Eva Lindemann

Landrat Thomas Karmasin, Barbara Magg, Karl Heinz Jansen und Hubert Hackl (von links) stellten das Theranostik Projekt vor. © Eva Lindemann

Landkreis – Fürstenfeldbruck in Konkurrenz mit Mailand oder Paris. Was abwegig klingt, ist bei der Standortwahl für ein neues, hochmodernes Theranostikzentrum für Medizintechnik Realität.

Mit dem Abzug der Bundeswehr 2026 rückt die Erschließung des Fürstenfeldbrucker Fliegerhorst für eine zivile Nutzung immer näher. „Ein Teil dieser Nutzung sieht auch einen Campus vor, in dem Forschung und Lehre, Entwicklung und Produktion neuer Diagnose- und Heilmittel, und die medizinische Versorgung von Patienten eng miteinander verzahnt sein sollen“, stellt Landrat Thomas Karmasin das Projekt vor.

Forschung und Praxis sollen im Theranostikzentrum eng verbunden sein

Er soll auf gut 14,5 Hektar auf Maisacher und Fürstenfeldbrucker Flur entstehen. Biodrom solle der Campus heißen, so Karmasin – nach den griechischen Wörtern bios, Leben, und dromos, Weg. Einen Lebensweg für Forschung und Entwicklung, Spinoffs und Startups, mittelständische Unternehmen und Investoren und auch universitäre Lehre soll dort entstehen.



Was ist Theranostik?

Der Kern des ganzen Projekts soll jedoch ein einzigartiges Theranostik-Zentrum werden. Theranostik beschreibt die Verschmelzung von Therapie und Diagnostik, Disziplinen die gerade in der Behandlung von Krebs, aber auch bei kardiologischen- und neurodegenerativen Erkrankungen wie Demenz und Alzheimer wichtig sind.

In diesen Feldern spielt auch der Einsatz von Radiopharmazie und Nuklearmedizin eine große Rolle. Gerade bei der Erkennung und Behandlung von Krebserkrankungen wird der Einsatz von kurzfristigen Strahlungen immer beliebter.



Eine wirksame Methode

Projektinitiator Karl Heinz Jansen von der Firma Sykam erklärt ihre Wirkung anhand des Beispiels eines Prostata Krebs Erkrankten. „Schon nach der dritten Behandlung mit kurzfristiger Strahlung vermindert sich die Krebsbelastung im Körper des Patienten stark und könne bei gezielter Anwendung sogar komplett geheilt werden.“



Ein Zyklotron als Produktionsort

Die dafür benötigten Bestandteile, sogenannte Nuklide, werden bislang mit Hilfe von Kernreaktoren produziert, allerdings gibt es auch eine andere Möglichkeit sie herzustellen, nämlich in einem Zyklotron. Hinter dem Namen verbirgt sich ein Teilchenbeschleuniger, in dem ganz ohne gefährliche Materialien, wie Uran, Nuklide hergestellt werden können.

„Bei der Anlage selber strahlt nix“

Dafür werden Teilchen auf ein Ziel geschossen, dessen Kern sich durch den Vorgang erweitert und zum Nuklid wird. Dieses strahlt nach dem Prozess, aber nur für eine kurze Zeit. „Bei der Anlage selber strahlt nix“, erklärt Karmasin, „nur das Lächeln der Patienten, die geheilt werden“.

Anlage soll auf dem Fliegerhorst entstehen

So eine Anlage möchte Jansen zusammen mit dem Landrat und vielen weiteren Förderern auf dem Gelände des Fliegerhorstes bauen. „Dort sollen Nuklide hergestellt, in der Diagnostik eingesetzt und an Kliniken in Deutschland und Europa verschickt werden“, erklärt Jansen.

Zweites Hochleistungszyklotron in Deutschland

Später könnte noch eine Klinik mit Therapiemöglichkeiten dazukommen, aber diese sei vorerst nicht geplant. Die Anlage im Landkreis wäre das zweite Hochleistungszyklotron in Deutschland und eine Chance nicht nur für Bayern und Deutschland, sondern in ganz Europa, denn die Standortkonkurrenten für ein solches Zyklotron sind keine geringeren als Mailand, Paris oder Oslo.

Fürstenfeldbruck bietet attraktive Bedingungen

Trotzdem steht Fürstenfeldbruck als Favorit fest. „Die Nähe zu den Exzellenz-Universitäten TU München und LMU München sowie zur Universität Augsburg und verschiedenen biotechnologischen Clustern, als auch die günstige verkehrstechnische Anbindung durch Flughafen, Autobahn und S-Bahn schaffen höchst attraktive Bedingungen“, so Barbara Magg, Leiterin der Wirtschaftsförderung.

Eva Lindemann