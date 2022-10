FDP schickt Bode für Landtag und Kuchinka für Bezirkstag ins Rennen

Teilen

Die FDP hat ihre Kandidaten gewählt: Michaela Kuchinka und Ulrich Bode. © Privat

Landkreis Fürstenfeldbruck – Der FDP Kreisverband Fürstenfeldbruck schickt den Digitalisierungsexperten und Kreisrat Ulrich Bode als Direktkandidaten für die Landtagswahlen 2023 und die Unternehmerin und Puchheimer FDP-Vorsitzende Michaela Kuchinka als Direktkandidatin für die Bezirkstagswahlen 2023 ins Rennen.

Nach etlichen inhaltlichen Pirouetten, deutlich fehlender Offenheit und Transparenz – etwa bei den Verzögerungen und Kostensteigerungen um die zweiten Stammstrecke in München – und einer „insgesamt unterdurchschnittlichen Performance der bayerischen Staatsregierung“ legt Ulrich Bode dem bayerischen Ministerpräsidenten in seiner Bewerbungsrede den Rücktritt nahe. Das Land brauche nach den vielen Jahrzehnten CSU-geführter Regierungen noch viel dringender einen Neustart, als die Bundesrepublik nach 16 Jahren Angela Merkel. „Wir wären jetzt noch in der digitalen Steinzeit, wenn nicht die FDP zwischen 2008 und 2013 als Teil der bayerischen Staatsregierung deutliche Weichen in die Zukunft gestellt hätte“, sagt Bode. Der 60-Jährige ist im Landkreis FFB aufgewachsen, wohnt in Eichenau, wo er auch seit 2016 im Gemeinderat sitzt. Der ehemalige Generalsekretär der FDP in Bayern und selbstständige IT-Berater ist bereits seit 2002 Kreisrat und wird für seine Expertise rund um die Digitalisierung als IT-Referent im Kreis und in Eichenau geschätzt. Bode ist verheiratet und hat bereits mehrere Bücher zum Thema „Digitalisierung“ geschrieben.



Michaela Kuchinka als bestes Beispiel für Vorankommen durch eigene Leistung

Michaela Kuchinka stellt in Ihrer Bewerbungsrede ihre vielfältigen eigenen Erfahrungen in den Bereichen Soziales und Pflege heraus. Die im Fürstenfeldbrucker Kinderschutzbund aktive Puchheimer Unternehmerin sei laut FDP das beste Beispiel für den Anspruch der Liberalen an ein Vorankommen durch eigene Leistung. „Ich bin mit einer alleinerziehenden Mutter mit vier Brüdern aufgewachsen, ich bin Kämpfen gewohnt“, stimmt sie die anwesenden Parteimitglieder auf ihre Kandidatur ein. Kuchinka (49) ist in München aufgewachsen und betreibt seit vielen Jahren ein Küchenplanungsbüro. Die Unternehmerin ist Mutter von zwei Kindern, ist selbst im Kinderschutzbund aktiv, hat 2020 im Zuge der Kommunalwahl zur FDP gefunden und ist Ortsvorsitzende der Freien Demokraten in Puchheim.

Das Angebot der FDP im Stimmkreis Fürstenfeldbruck-Ost wird durch die Kreisvorsitzende und Eichenauer Ortsvorsitzende als Listenkandidatin zur Landtagswahl und durch den langjährigen Schatzmeister der Puchheimer FDP, Guido Theil, als Listenkandidat vervollständigt.

red