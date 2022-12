Fürstenfeldbrucker Getränkemarkt veranstaltet am 16. Dezember Glühwein-Spenden-Tag

Von: Eva Lindemann

Der Orterer Getränkemarkt in der Hasenheide sammelt Spenden für Klinikclowns. © Privat

Fürstenfeldbruck – Clowns bringen Freude ins Leben, doch wer glaubt, dass sie das nur in der Manege oder auf Kindergeburtstagen tun, der irrt.

Denn auch in Kliniken und Altenheimen, wo Lachen oft schwerfällt, zaubern sie den Menschen ein Lächeln ins Gesicht und spenden Trost. Diese Klinikclowns stellen am 16. Dezember im Orterer Getränkemarkt in der Hasenheide ihre Arbeit vor. Seit 1998 gibt es den Verein Klinikclowns Bayern, der als besonders förderungswürdiger gemeinnütziger Verein anerkannt wurde und kostenlos kranken und pflegebedürftigen Menschen Clownvisiten abstattet. Diese Einsätze finanzieren sie hauptsächlich aus Spenden und Benefizveranstaltungen.

Menschen ein Lächeln schenken ist die Aufgabe der Klinikclowns. © Privat

Die Conrads unterstützen die Arbeit der Clowns

Eine solche Veranstaltung organisiert nun der Fürstenfeldbrucker Orterer Getränkemarkt von Andreas und Michelle Conrad, die die Arbeit der Klinikclowns schon länger unterstützten. In Kontakt gekommen sind die beiden mit der Arbeit der Clowns über die Kundin Michaela Ranftl, die ehrenamtlich als Clown tätig ist. 2021 fingen die Conrads an, mit einer Spendenbox für die Arbeit der Klinikclowns zu sammeln. Dieses Jahr möchten sie aber noch mehr tun und haben einen Glühwein-Spenden-Tag organisiert. „Gerade in der jetzigen Zeit möchten wir die tolle Arbeit der Clowns noch mehr unterstützen“, sagt Michelle Conrad. „Denn die letzten Jahre waren auch für sie nicht leicht. Die Clowns, von denen manche auch in der Schauspielerei tätig sind, haben unter den Einschränkungen schon auch sehr gelitten.“ Aus dem Wunsch den Verein noch besser zu unterstützen entstand die Idee einen Glühwein-Spenden-Tag zu veranstalten, an dem auch ein paar Clowns vor Ort sein werden.

Wo und Wann

Der Orterer Getränkemarkt im Gewerbegebiet Hasenheide, Hasenheide 6, lädt am 16. Dezember, ab 16 Uhr zum Glühwein-Spenden-Tag zu sich ins Geschäft ein. Ab 17.30 Uhr werden zwei Clowns zur Verfügung stehen und weitere Informationen zu ihrer Arbeit geben. Glühwein wird vom Getränkemarkt gestellt, um Spenden wird gebeten. Spenden kann man auch per Überweisung an Klinikclowns Bayern E.V. unter der Kontonummer DE9470169614000045900. Wer noch mehr über die Clowns wissen will, findet Infos unter www.klinikclowns.de.

