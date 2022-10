Junge Graffiti-Künstler können sich bis 31. Oktober bewerben

Die Stadtwerke haben bereits mehrere Trafostationen vom Künstler Lando Holzapfel gestalten lassen. © Stadtwerke FFB

Landkreis Fürstenfeldbruck – „Gestalte mit der Sprühdose Deine Region“ – mit diesem Aufruf starten die Stadtwerke Fürstenfeldbruck in Zusammenarbeit mit dem Graffiti-Künstler Lando Holzapfel einen Graffiti-Wettbewerb in Fürstenfeldbruck und Umland.

Bis zum 31. Oktober können sich Künstler ab 14 Jahren – die über künstlerische Erfahrungen mit der Spraydose verfügen – bei der Ausschreibung bewerben. „Wir sind froh mit Lando dieses Graffiti-Event ausrichten zu können, um Graffiti-Schaffenden eine Plattform für ihre Kreativität zu geben. Denn wir als regionaler Versorger haben verschiedene Trafostationen an markanten Punkten in unserem Versorgungsgebiet, deren Wände kreativ gestaltet werden können“, stellt Andreas Wohlmann, Bereichsleiter Vertrieb bei den Stadtwerken den Grundgedanken des Wettbewerbs vor. Holzapfel fügt hinzu: „Dies ist ein super Zugewinn für die urbane Graffitiszene in der Region. Hier haben die Kunstschaffenden die Möglichkeit ihr Talent zu zeigen und einen der drei Hauptpreise zu gewinnen. Wir freuen uns auf die Gestaltungsvorschläge und zahlreichen Einsendungen.“

Der Wettbewerb

Die Ausschreibung zum Graffiti-Wettbewerb richtet sich an alle, die sich mit Graffiti identifizieren und Lust auf neue Gestaltungsflächen haben. Um beim Wettbewerb dabei zu sein, muss ein Konzept oder eine Idee für die Gestaltung einer Trafostation der Stadtwerke eingereicht werden. Dabei ist die Motivwahl frei, sollte sich aber mit den Themen „Zukunft und Energie“ auseinandersetzen. Ausgenommen sind politische, religiöse und anstößige Darstellungen. Eine Jury wählt aus den eingesendeten Gestaltungsvorschlägen die Gewinner aus. Die ersten drei Sieger können eine Trafostation mit ihrem Motiv gestalten und erhalten zusätzlich Graffitiequipment.

Weitere Information zum Wettbewerb unter: https://www.stadtwerke-ffb.de/de/news-events/Aktionen.