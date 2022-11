Fürstenfeldbruck: IG Lichtspielhaus wählt Kassiererin

Birgit Fischer, neu im Vorstand als Kassiererin, Vorsitzender Dr. Richard Bartels und scheidende Kassiererin Beate Schenk. © Privat

Die Teilnehmerzahl der Mitgliederversammlung der Interessengesellschaft (IG) Lichtspielhaus am 15. November war mit weit über 50 so hoch wie seit 2019 nicht mehr.

Nach dem Bericht des Vorsitzenden über die Veranstaltungen der IG Lichtspielhaus im Kino wie Filmklassiker, die Reihe Dienstag um 4 und die Brucker Kulturnacht, die eine willkommene Erweiterung des kulturellen Lebens in Fürstenfeldbruck darstelle, erfolgte die einstimmige Entlastung des Vorstands und die Neuwahl der Kassiererin. Die Fürstenfeldbruckerin Birgit Fischer wurde ohne Gegenstimmen zur neuen Kassiererin und damit in den Vorstand der IG Lichtspielhaus gewählt. Im Anschluss an die Versammlung, bei der auch der Kinobetreiber Markus Eisele für Fragen der Mitglieder zur Verfügung stand, wurden alle Mitglieder zum Filmklassiker „Leoparden küßt man nicht“ eingeladen. Die Komödie aus den 40-er Jahren fand großen Anklang. Auf dem Foto von links: Birgit Fischer, neu im Vorstand als Kassiererin, Vorsitzender Dr. Richard Bartels und scheidende Kassiererin Beate Schenk.

red