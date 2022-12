Arbeitsgemeinschaft für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Oberbayern wirft PETA nach Anzeige gegen Landwirte im Landkreis FFB „Bauernbashing“ vor

Rinder in Anbindehaltung. © PETA Deutschland e.V.

Landkreis Fürstenfeldbruck – In einer Stellungnahme äußert sich Michael Hamburger, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AG ELF) Oberbayern, zur Strafrechtsanzeige von PETA.

Nachdem die Tierrechtsorganisation Anzeige gegen einen Betrieb mit „tierquälerischer“ Anbindehaltung im Landkreis Fürstenfeldbruck bei der Staatsanwaltschaft München II Anzeige erstattet hat, äußert sich das AG ELF Oberbayern zu PETAs Vorwürfen und zeigt die Problematik des Ausstiegs aus der Haltungsform für landwirtschaftliche Betriebe auf.

Was ist Anbindehaltung?

Bei der Anbindehaltung werden die Kühe und Bullen das ganze Jahr lang oder während der Winterperiode an einem Platz im Stall fixiert und dort gehalten. Dazu werden die Tiere mit Ketten oder Gittern an einer Position im Stall fixiert und können nicht frei umherlaufen. Sie stehen oder liegen den ganzen Tag längsseitig parallel zueinander und werden so auch gefüttert und gemolken.

Haltungsform ist Auslaufmodell

Michael Hamburger, Vorsitzender der AG ELF Oberbayern, erklärt: „Diese Haltungsform ist ein absolutes Auslaufmodell. Seit bestimmt 20 Jahren werden nur noch Laufställe für Kühe gebaut. Aber die Haltungsform Anbindehaltung ist nach wie vor erlaubt und warum sollen funktionstüchtige Ställe nicht noch ein paar Jahre im Einsatz bleiben?“. Des Weiteren betont er, dass ein sofortiger Ausstieg den Strukturwandel in der Landwirtschaft nur zusätzlich befeuern würde. Familienbetriebe, die eine Investition in einen Laufstall nicht finanzieren können, müssten mit sofortiger Wirkung die Milcherzeugung aufgeben. Dies könne nicht im Sinne des Erhalts der Kulturlandschaft in Oberbayern, sowie einer regionalen Versorgung der Bevölkerung mit gesunden Lebensmitteln sein.

Anzeigen seien „Bauernbashing“

Hamburger nennt viele der von PETA gestellten Anzeigen „Bauernbashing“. So seien die Anzeigen im Landkreis Erding im Jahr 2021 völlig ins Leere gelaufen. „Kontrollen auf den betreffenden Betrieben ergaben damals keine Beanstandungen. Bei zwei der elf von PETA angezeigten Betriebe wurde entgegen den vorgebrachten Anschuldigungen, keine Anbinde-, sondern Laufstallhaltung festgestellt.“, so Hamburger. Ebenfalls seien im Nachbarlandkreis Landshut die Anzeigen eingestellt worden. Die AG ELF fordet den zuständigen Minister Glauber auf, „sich hinter die rechtschaffenden Landwirte zu stellen und den Kollegen in Fürstenfeldbruck und anderswo in Bayern Schikanen zu ersparen“. Denn Landwirte lediglich aufgrund der Art der Tierhaltung unter Generalverdacht zu stellen, sei unanständig.

red