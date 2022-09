Ein Tag im Namen der Mobilität

Von: Eva Lindemann

Die Organisatoren freuen sich auf den Autofreien Sonntag. © Claudia Becker

Zum zweiten Mal findet in diesem Jahr der Autofreie Sonntag am 11. September in Fürstenfeldbruck statt. Die Veranstaltung ist Teil des Mobilitätsmonats, genauso wie die Europäische Mobilitätswoche vom 16. bis 22. September zu welcher der Landkreis Fürstenfeldbruck wieder mit einem breiten Programm beiträgt, und Besuchern eine ganze Bandbreite an Angeboten und Aktionen zum Thema Mobilität bietet.

Der Autofreie Sonntag, eine Aktion, die selbstverständlich freiwillig und kein Verbot sei, wie Max Keil, ÖPD-Kreisrat und stellvertretender Vorsitzender von Ziel 21 betont, bietet viele Angebote, die zeigen, wie zeitgemäße, umweltbewusste und praktische Mobilität aussieht. So bietet der ÖPNV im Landkreis ein selbsternanntes „0 Euro Ticket“ an: Am 11. September können alle 16 MVV-Regionalbuslinien im Landkreis Fürstenfeldbruck kostenlos genutzt werden. Die kostenlosen Schnupperfahrten werden den ganzen Tag über mindestens Im Stundentakt angeboten. Der ADFC veranstaltet verschiedene thematische Radltouren, sogenannte Sternfahrten, die über umliegende Städte und Gemeinden nach Fürstenfeldbruck zum Kloster führen. Dort findet am Nachmittag ein ganz besonderes Highlight statt: der Lastenradl-Wettbewerb. Auf dem Klosterareal kann mit drei Lastenrädern jeweils um 13, 14 und 15 Uhr ein Hindernisparcours bezwungen werden. Es sei kein klassisches Zeitrennen sondern es gehe darum, so viele Gegenstände wie möglich zu laden, erklärt Dr. Montserrat Miramontes, Verkehrsplanerin im Landratsamt Fürstenfeldbruck, und in kurzer Zeit vom Start bis zum Ziel zu fahren.

Angebote auch außerhalb der Stadt Fürstenfeldbruck

Aber auch außerhalb der Stadt werden besondere Aktionen geboten: das Bräustüberl Maisach belohnt Radfahrer und Wanderer mit einem Rabatt, die Hofladenradltour verbindet umweltfreundliche Mobilität mit dem Thema nachhaltiger Ernährung. Besonders ist in diesem Jahr, dass sich dieses Jahr neben Bruck auch die Landkreise Landsberg und Starnberg an der Aktion mit beteiligen. „Eine positive Entwicklung“, so Keil, der zusammen mit allen Veranstaltern hofft, aus der im Moment noch landkreisweiten Aktion eine bayernweite zu machen, die jedes Jahr am zweiten Septemberwochenende stattfinden soll. Gemeinsam mit der Europäischen Mobilitätswoche, in der verschieden Veranstaltungen zum Thema nachhaltige Fortbewegung, wie etwa Bustrainings für Senioren und Schulkinder, stattfinden, soll der Autofreie Sonntag dazu beitragen über alternative Mobilitätsoptionen zu informieren. „Gerade in einer Zeit wie dieser, in der Sparen auf allen Ebenen angepriesen wird, ist es wichtig Menschen für eine lokale und nachhaltige Mobilität zu begeistern“, fasst Keil die Ziele der diesjährigen Veranstaltungen zusammen.

