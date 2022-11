Haltung der CSU gegen das Gesetzesvorhaben irritiert Schrodi

Michael Schrodi setzt sich für das Bürgergeld ein. © Niels P. Joergensen

Landkreis – Michael Schrodi, SPD-Bundestagsabgeordneter für Dachau und Fürstenfeldbruck, begrüßt das neue Bürgergeld als eine der größten sozialpolitischen Reformen der letzten 20 Jahre.

Irritiert zeigt sich Schrodi von den „Fake News“ des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder und der CSU zu diesem Thema.

Zum 1. Januar soll das im Bundestag maßgeblich von der SPD und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil vorangetriebene Bürgergeld eingeführt werden. Die Reform bedeutet einen Kulturwandel im Umgang mit Menschen im Leistungsbezug. Im Landkreis Fürstenfeldbruck betrifft dies laut Statistik der Bundesagentur für Arbeit 4760 erwerbsfähige Leistungsberechtigte. „Mehr Sicherheit und Respekt vor der Lebensleistung durch höhere Regelsätze, Karenzzeiten für selbstgenutzten Wohnraum und Vermögen und höhere Freibeträge beim Zuverdienst werden dafür sorgen, dass sich die Menschen vorrangig auf die Jobsuche konzentrieren können“, erläutert Schrodi. „Gleichzeitig bekommen die Menschen zum Beispiel mit Aus- und Weiterbildungsboni die Chance, sich zu qualifizieren und so bessere Chancen auf eine neue Anstellung zu haben. Vorrang hat nicht mehr die möglichst schnelle, sondern die möglichst langfristige Vermittlung in qualifizierte Arbeit.“

Schrodi kritisiert Haltung der CSU

Irritiert zeigt sich der SPD-Abgeordnete von der Drohung der Unionsparteien, das Gesetzesvorhaben im Bundesrat zu blockieren. „Allen voran die CSU und ihr Parteivorsitzender Markus Söder versuchen mit falschen Behauptungen Stimmung gegen Arbeitslose zu machen“, so Schrodi. „Sie behaupten, Familien, die das Bürgergeld beziehen, würden mehr Einkommen erzielen als Erwerbstätige und versuchen damit Menschen mit niedrigen Einkommen gegen Erwerbslose auszuspielen.“ Einem von der CSU veröffentlichten Rechenbeispiel zufolge würde eine Familie mit zwei Kindern, die Bürgergeld bezieht, 783 Euro mehr Einkommen erhalten als dieselbe Familie mit einem Vollzeit-Verdienst in Höhe des Mindestlohns. Wie SPD-Fachpolitiker und der DGB jedoch aufgezeigt haben, ist dies schlicht falsch. Stattdessen erhielte die Beispielfamilie im Bürgergeld-Bezug monatlich 518 Euro weniger als die Familie mit Erwerbseinkommen inklusive Wohngeld und Kinderzuschlag bekommt.

Löhne sollten steigen

Eigentlich, so Schrodi, müssten die Löhne noch weiter steigen. „Doch anstatt sich für höhere Löhne und gegen Lohndumping einzusetzen, will die Union mit Verweis auf das Lohnabstandsgebot lieber dafür sorgen, dass Bezieherinnen und Bezieher von Arbeitslosengeld II weiterhin zu niedrige Regelsätze beziehen.“ Im Bundestag hat die Union gegen die von der Ampelkoalition beschlossene Erhöhung des Mindestlohnes auf 12 Euro gestimmt, in Bayern verhindert die CSU nach wie vor die Einführung eines Tariftreuegesetzes, sodass öffentliche Aufträge auch weiterhin an Unternehmen vergeben werden können, die nicht nach Tarif bezahlen. Schrodi appelliert an die staatspolitische Verantwortung der Union und der Bundesländer: „Es dürfen keine parteipolitischen Spielchen auf dem Rücken der betroffenen Menschen ausgetragen werden. Es liegt jetzt an der Union und an den Bundesländern, diesen wirkungsvollen Gesetzentwurf nicht länger zu blockieren.“

