78-jähriger Autofahrer verstirbt nach Verkehrsunfall bei Fürstenfeldbruck

Ein tragischer Unfall ereignete dich auf der B 471. © Andriy Popov/PantherMedia

Fürstenfeldbruck - Jede Hilfe zu spät kam am Donnerstagnachmittag , 07. Dezember, für einen 78-jährigen Autofahrer, der auf der B 471 bei Fürstenfeldbruck in den Gegenverkehr geriet und frontal mit einem Pkw zusammengestoßen war.

Der tragische Unfall, der für den 78-Jährigen tödlich endete, ereignete sich um 16.10 Uhr auf der B 471 zwischen den Ausfahren Fürstenfeldbruck West und Buchenau. Der Rentner aus Fürstenfeldbruck, der zur Unfallzeit alleine in seinem Pkw Opel unterwegs war, kam nach unbeteiligten Zeugenaussagen immer weiter auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Pkw einer 77-jährigen BMW-Fahrerin. Die Frau aus Fürstenfeldbruck versuchte noch dem Opel auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Beim Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte war der 78-jährige Mann leider bereits verstorben. Die 77-jährige BMW-Fahrerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie kam mit einem Rettungshubschrauber schwer verletzt in eine Münchner Klinik. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 20.000 Euro.

Lange Sperrung der Straße

Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde von der sachleitenden Staatsanwaltschaft München II die Hinzuziehung eines Gutachters angeordnet. Die Bundesstraße musste für die Dauer von etwa vier Stunden komplett gesperrt werden. An der Unfallstelle waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Fürstenfeldbruck und Aich, sowie das THW eingebunden.

pi