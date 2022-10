Veranstaltung im Feldbahnmuseum Fürstenfeldbruck steht ganz unter dem Motto Kohle-Bergbau

Teilen

Bei einem Feldbahnpersonenzug mitfahren oder sogar im Führerstand stehen ist am Sonntag im Feldbahnmuseum möglich. © Privat

Fürstenfeldbruck – Unter dem Motto „Kohle-Bergbau in Oberbayern“ steht die Veranstaltung am 9. Oktober von 10 bis 17 Uhr im Feldbahnmuseum Fürstenfeldbruck am Bahnhof Fürstenfeldbruck.

„Ein Thema, das vielen Bevölkerungsschichten nicht mehr alltäglich ist“, weiß Dietmar Ebert, zweiter Vorsitzender und Pressesprecher des Museums.



Feldbahnmuseum gibt Einblick in den Bergbau

Eine Bilderausstellung der oberbayerischen Kohlebergwerke, Bergwerksuniformen, Geleucht und Arbeitsgeräte der Bergwerksknappen geben einen Einblick in den Kohle-Bergbau. Darüber hinaus sind die Originalfahrzeuge des Mangfall-Trinkwasserstollens, welche vom Feldbahnmuseum Fürstenfeldbruck vor dem Verschrotten gerettet wurden, zu besichtigen.

„Erst vor wenigen Wochen erhielt das Feldbahnmuseum einen seltenen Bergwerksseitenentleerer“

Bergwerkslokomotiven der Kohlebergwerke Peißenberg und Peiting sind teilweise im Einsatz. Genauso sind der Untertagepersonenwagen und eine Bergwerkshunte aus dem oberbayerischen Kohlebergwerken zu bestaunen. „Erst vor wenigen Wochen erhielt das Feldbahnmuseum einen seltenen Bergwerksseitenentleerer“, erzählt Ebert.



Lok von 1925 als ein Höhepunkt

Für manch einen Besucher sei auch die aufgearbeitete GEBUS-Lok aus dem Jahre 1925 und die Rekonstruktion des Puch Motortriebwagens in 600 Millimeter Spur interessante Höhepunkte beim Museum.

Flohmarkt und Schmiede sind geöffnet

Insgesamt sind 17 Lokomotiven und 86 Wagen sowie vier Draisinen zu sehen. Die vereinseigene Schmiede ist aktiv und es kann dem Schmied bei der Herstellung von Ersatzteilen über die Schulter geschaut werden. Ein Flohmarkt (Modelleisenbahn- und Eisenbahnartikel) ist ebenfalls geöffnet. Der Verein hat hierfür aus der Bevölkerung wieder umfangreiche Spenden erhalten.

Es werden Fahrten zum neuen Bahnsteig in Fürstenfeldbruck angeboten

Der Feldbahnpersonenzug ist im Einsatz und so werden Fahrten zum neuen Bahnsteig Eins Bahnhof Fürstenfeldbruck angeboten. Die Fahrten sind im Eintrittspreis des Museums enthalten. Gegen einen Euro Aufpreis sind Führerstandmitfahrten möglich.

red