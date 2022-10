Winterbilder für Jahresrückblick gesucht

Spiegelung an der Amper. © Marcel Hiesl

Landkreis Fürstenfeldbruck – Auch wenn der Herbst uns noch mit seinen Farben verzaubert, sucht der Kreisbote für seinen Jahresrückblick, der Ende Dezember erscheinen soll, schon jetzt die schönsten Winterbilder aus dem Landkreis.

Schneeengel und -männer, die neue Weihnachtsbeleuchtung auf dem Dach, der geschmückte Baum im Garten, die Eiszapfen am Bach, die verschneite Landschaft oder eine atmosphärische Spiegelung im See – Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Schicken Sie uns ihre schönen, lustigen oder stimmungsvollen Winter- und Weihnachts-Schnappschüsse von letztem Jahr per E-Mail an anzeigen-ffb@kreisbote.de. Einzige Bedingungen sind: höchstens drei Bilder, das Foto muss im Landkreis Fürstenfeldbruck entstanden sein und der Kreisbote darf die Bilder mit Ihrem Namen veröffentlichen.

Schreiben Sie doch noch ein paar Zeilen zu Ihrer Einsendung, sodass wir und andere Leser wissen, woher das Foto stammt oder weshalb es geschossen wurde. Mit etwas Glück ist Ihr Schnappschuss dann in unser Spezialausgabe gedruckt oder in unserer Online-Bilderstrecke vertreten. Wir freuen uns auf viele Einsendungen!

red