Fürstenfeldbruck: Wunschbaum-Aktion des Theresianums bis zum 16. Dezember

Der Wunschbaum. © privat

Fürstenfeldbruck – Das Alten- und Pflegeheim Theresianum sucht ab dem 1. Dezember „Wunscherfüller“.

Hintergrund ist die Aktion „Wunschbaum“, die die Theresianer zum vierten Mal in der Vorweihnachtszeit durchführen. Nach dem großen Erfolg der Aktion im Vorjahr wird die Wunschbaumaktion in diesem Jahr wieder außerhalb der Einrichtung durchgeführt. Seit November fragten die Betreuungskräfte Wünsche der 150 Bewohner ab und formulieren diese auf einen Wunschzettel. Alle Wünsche hängen ab Donnerstag, 1. Dezember, auf dem Wunschbaum, der frei zugänglich tagsüber außerhalb der Einrichtung vor dem Eingang in der Kirchstraße steht. Alle Wunschzettel sind wettersicher. „Einfach beim Sonntagspaziergang vorbeikommen“ wünschen sich die Theresianer und hoffen auf gutes Wetter. Das Theresianum freut sich über Wunscherfüller. Aus Datenschutzgründen sind auf den Wunschzetteln keine Namen angegeben, sondern Nummern, die intern zugeordnet werden können. Die Geschenke können mit dem Wunschzettel bis zum 16. Dezember im Theresianum abgegeben werden, es besteht eine große Post-Box vor dem Eingang dazu. Die Bescherung ist am Mittwoch, 21. Dezember.

So könnt Ihr mitmachen

Einen oder mehrere Wünsche vom Wunschbaum nehmen, das verpackte Geschenk bis zum 16. Dezember in die Post-Box beim Wunschbaum abgeben und die Wunschzettel Nummer aufkleben. Wünsche, die nicht erfüllt werden können, wieder an den Baum hängen, es soll kein Wunsch verloren gehen. Die Einrichtung darf nur mit Maske und Testnachweis betreten werden. Der Eingang ist geöffnet in der Zeit von 8 bis 20 Uhr.

red