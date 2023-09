Fürstenfeldbrucker Grundschule an der Cerveteristraße öffnet ihre Türen

Von: Eva Lindemann

Modern und aus Holz: In dem neuen Schulgebäude geht am Dienstag der Unterricht los. © Eva Lindemann

Fürstenfeldbruck – Es riecht nach Holz, durch die Gänge klingt noch kein Schulgong, aber dafür Bohrmaschinengeräusche. An der neuen Grundschule in der Cerveteristraße wird weiter fleißig gearbeitet, damit am Dienstag alles für den ersten Schultag bereit ist.

„Es wird alles so fertig, dass ein normaler geregelter Schulbetrieb möglich ist“, ist sich Oberbürgermeister Christian Götz sicher. Am Dienstag werden etwa 425 Schüler und 40 Lehrkräfte in das neue Gebäude einziehen. Auf die insgesamt zehn zweiten und dritten Klassen, die aus der Richard-Higgins-Grundschule in das Gebäude ziehen, sowie die neuen ersten Klassen, warten moderne Klassenzimmer – und sehr viel Holz. Das Gebäude ist in Hybridbauweise gebaut: das bedeutet, dass nur das Unter- und Erdgeschoss aus Beton sind, die oberen Geschosse mit den Klassenzimmern sind in Massivholzbauweise gebaut. „Innen sind Fichte und Weißtanne verbaut“, erklärt Barbara Spierer, stellvertretende Sachgebietsleiterin Hochbau im Planungs- und Bauausschuss, „außen Lärchenholz, das mit der Zeit vergraut“.

In den beiden oberen Geschossen aus Massivholz sind die Klassenzimmer für die vier Jahrgangsstufen sowie großzügig Platz für die Mittagsbetreuung untergebracht. „Lernhäuser“ – so heißen an der neuen Grundschule die in Cluster gegliederten Bereiche für die Klassenstufen. Davon gibt es dementsprechend vier Stück, zwei auf jedem Geschoss. Jedes Lernhaus hat seine eigene Farbe und ist in einen Aufenthaltsbereich, vier Klassenzimmer und ein eigenes kleines Lehrerzimmer nur für die Lehrkräfte des Lernhauses, gegliedert.

„Lebenraumschule“

Zwei Klassen in einem Lernhaus sind gebundene Ganztagsklassen, die anderen zwei normale. Zusätzlich zu dem Ganztagsangebot gibt es eine Mittagsbetreuung für die in jedem Geschoss für beide Lernhäuser gemeinsame Räume zur Verfügung stehen. „Damit können 80 Prozent der Schüler ein Nachmittagsbetreuungsplatz angeboten werden“, erklärt Michael Maurer, Amtsleiter für Bildung, Familien, Jugend, Senioren und Sport. Deswegen sei die Schule als „Lebensraumschule“ gestaltet, in der sich die Kinder wohlfühlen sollen und Nachmittagsangebote wie Theater- oder Karatekurse machen könnten. Im Erdgeschoss gibt es eine Mensa mit Blick in die Turnhalle, Räume für die Lehrkräfte, Werkräume und eine Bibliothek. Im Untergeschoss geht es vorbei an der Hausmeisterwerkstatt in die Turnhalle. Alle Räume sind barrierefrei und nagelneu eingerichtet. Der digitale Standard wird mit Ipads und modernster Technik in den Klassenzimmern erfüllt.

Teure Kosten und Vogelkinder

Bis dahin war es ein weiter Weg: „Es waren alle Unwägbarkeiten dabei“, sagt Götz zum Bauprozess. Seit dem Spatenstich im Herbst 2021 überschatteten Folgen der Pandemie, des Ukrainekriegs und steigende Baukosten das Projekt. Harmlos war dagegen ein kurzer Baustopp im Lehrerzimmer wegen einer Vogelfamilie – Dort mussten im Frühjahr die Bauarbeiten gestoppt werden, bis die Vogelküken in einem Nest auf einem Lüftungskanal flügge waren. „Das waren sozusagen die ersten Kinder in dem Schulhaus“, lacht Götz.„Wir sind froh, dass wir so wie jetzt dastehen“, sagt Claudia Uhl, die Architektin des Gebäudes. „Wir konnten den Kostenrahmen und Zeitplan einhalten“, fügt Götz hinzu. Alles – besonders die Außenanlagen – werde zwar bis Dienstag noch nicht ganz fertig sein, aber das Schulhaus werde sein Türen öffnen und hoffentlich ein Zuhause für viele Schülergenerationen sein.

