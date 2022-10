Am Sonntag strömten an die 4.000 Besucher zur Brucker Kirta

Ein Highlight der Kirta war die König Ludwig Schiffsschaukel. © Jutta Thiel

Fürstenfeldbruck – Eine Stimmung wie auf dem Münchner Oktoberfest konnte man am vergangenen Sonntag im Klosterareal des Veranstaltungsforums erleben. Denn bei zünftiger Musik und deftigen Schmankerl fand dort zum 14. Mal die Brucker Kirta statt.



Das traditionelle Kirchweih-Fest lockte bei idealem Herbstwetter an die 4.000 Besucher an. So bildeten sich bereits am Eingang längere Schlangen und an den Bierbänken im Innenhof war kaum noch ein Platz zu finden. Während die Kirta-Besucher dort unter freiem Himmel ihre bayerische Brotzeit oder süße Köstlichkeiten wie Auszogne oder gebrannte Mandeln genossen, wurde auf der Bühne mit Volkstanz-Darbietungen für Unterhaltung gesorgt. Viel Applaus ernteten beispielsweise die Trachtenvereine „Almfrieden Gröbenzell“ und „D´Maisachtaler“, die sich schwungvoll drehten und plattelten.

Unterdessen drängten sich die Jugendlichen vor der König-Ludwig-Schiffschaukel, und die Jüngsten drehten auf einem nostalgischen Kinderkarussell ihre Runden. Für fröhliche Kindergesichter sorgten außerdem das Ponyreiten und eine Stroh-Hüpfburg. Reges Treiben herrschte überdies in der angrenzenden Tenne, wo neben maßgeschneiderten Trachten, handgefertigten Hüten, Holz-Artikeln und Silberschmuck auch handgesiedete Seifen, Honigkerzen und allerlei pfiffige Accessoires angeboten wurden.



Traditionsbewusst und Heimatverbunden

An Neuheiten präsentierten die 50 Aussteller unter anderem Hunde-Halsbänder und -Leinen mit Trachtenmotiven. Ebenfalls originell: Wäscheklammern, graviert mit „mia san mia“ oder „O´zapft is“, und rosafarbene Bierkrüge mit modernem Trachten-Design. Für kleine Mädchen ein absolutes Muss: der Stand, an dem man sich einen Bauern- oder Fischgrät-Zopf flechten lassen konnte. Auf besonderes Interesse stießen die traditionellen Handwerksberufe, die ihre Tätigkeiten demonstrierten. So konnte man einem Korbflechter über die Schulter schauen oder Spinnerinnen am Spinnrad beobachten. Traditionsbewusst und heimatverbunden zeigten sich viele der Kirta-Besucher, die selbst in Tracht erschienen waren. „Wir verbinden die Brucker Kirta jedes Jahr mit einem Besuch bei Verwandten“, erzählte beispielsweise ein Ehepaar aus München – sie im Dirndl, er im Trachtenanzug. Als „traditionsbewussten Stammgast“ bezeichnete sich auch ein Brucker in fescher Lederhose: „Ich komm´ jedes Jahr. Die Tradition muss schließlich gepflegt werden.“

In diesem Sinn ist die Brauchtums-Veranstaltung auch nächstes Jahr geplant. Da es sich dann um die 15. Kirta – also um eine Jubiläums-Kirchweih handelt –, wird sie an zwei Tagen stattfinden: am 14. und 15. Oktober 2023.

Jutta Thiel