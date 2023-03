Crowdfunding

Fürstenfeldbrucker Lichtspielhaus bekommt einen zweiten Kinosaal

Von: Eva Lindemann

Hinter ihnen soll der zweite Saal entstehen (von links): Sabina Stangenberg, Kino-Betreiber Markus Eisele, Richard Bartels, IG Lichtspielhaus und Lina Winkler. © Eva Lindemann

Fürstenfeldbruck - Ein Kino in der Innenstadt, das gibt es in den wenigsten kleineren Städten noch. In Fürstenfeldbruck ist Bayerns ältestes als Kino erbautes Gebäude, das Lichtspielhaus, ein solches Stadtkino, das jetzt sogar einen zweiten Saal bekommt.

Seit 1930 gehört das Lichtspielhaus zum Brucker Stadtbild. Nach seinem Kauf durch die Stadt und einer Renovierung gibt es dort seit 2017 wieder Kinobetrieb. Betreiber sind der Verein IG Lichtspielhaus, der sich für den Erhalt das Kinos einsetzt und die Arena Filmtheater BetriebsGmbH. Zusammen bieten sie im Lichtspielhaus ein Filmprogramm, aber über den Verein auch Veranstaltungen wie Konzerte und Feiern, an. Um den Besuchern noch mehr bieten zu können, soll das historische Kino einen zweiten Kinosaal bekommen. Die Überlegung, das Kino zu erweitern, gibt es bereits seit 2018.

Mehr Flexibilität und Barrierefreiheit

Geplant ist ein Anbau mit 35 Sitzplätzen an der rechten Seite des Kinos. „Auch wenn das nach nicht viel klingt, bringt der zweite Saal viele Vorteile“, sagt Markus Eisele, von der Arena Filmtheater BetriebsGmbH. „Unter anderem mehr Programm.“ Denn statt nur einen Film im großen Saal mit 164 Plätzen zu zeigen, können so Filme in beiden Sälen gezeigt werden. Das bedeute mehr Flexibilität im Programm und mache das Kino attraktiver. Zusätzlich entstehen mit dem zweiten Saal auch ein zweites kleines Foyer mit barrierefreiem Zugang und eine behindertengerechte Toilette, die das Kino ebenfalls aufwerten. „Das alte Kino und Foyer bleibt dabei natürlich so wie es ist“, so Eisele.



So soll der Anbau aussehen: Wo jetzt noch eine Garage steht, wird ein neuer Saal gebaut. © Lichtspielhaus

Optisch beschreibt er den Anbau als „Ufo, das neben dem Altbau gelandet ist“. Der Bau wird sich kubisch, mit schrägen Wänden und einer Metallverkleidung außen stark vom historischen Lichtspielhaus absetzten. Das sei eine Vorgabe vom Denkmalschutz gewesen. Baubeginn ist bereits im April, dann wird die Garage, die momentan auf der Fläche steht, abgerissen. Fertig soll der Anbau, der energetisch komplett unabhängig vom Altbau wird, bereits Ende Oktober sein.

Crowdfunding

Finanziert wird der Neubau, der um die 450.000 Euro kosten wird, aus Fördergeldern, Darlehen und Eigengeldern. Trotz allem fehlen immer noch 50.000 Euro. Diese möchten Verein und Betreiber über Crowdfunding zusammenbekommen. Dazu gibt es zwei Spendenprogramme. Das erste sind klassische Spenden über www.spendenseite.de/aktion/55386. Ab verschiedenen Beträgen erwartet die Spender ein kleines Dankeschön wie die Nennung ihres Namens nach Vorstellungen oder freie Eintrittskarten.

Von außen soll sich das neue Gebäude deutlich vom Alten absetzten. © Lichtspielhaus

Das zweite Programm ist das sogenannte Guthabenpaket. Gegen eine Spende von 500 Euro erhält der Spender eine Guthabenkarte von „Unser-KinoFreund“, auf die über einen Zeitraum von fünf Jahren jedes Jahr hundert Euro gutgeschrieben werden. Benutzt werden kann die Karte in allen Kinos der Arena Filmtheater BetriebsGmbH, also auch in München. „So bekommt der Inhaber der Gutscheinkarte seinen ganzen Spendenbetrag wieder zurück“, sagt Eisele. Er sei positiv, dass 50.000 Euro zusammenkommen. „Und falls es sogar mehr wird, ist dann noch eine neue Bestuhlung für den alten Saal mit drin.“

Infoabend am 22. März

Alle, die das Lichtspielhaus beim Anbau des zweiten Saals unterstützen wollen, sind zu einem Infoabend am 22. März um 18 Uhr eingeladen. Dort wird das Projekt vorgestellt und das Crowdfunding erklärt. Im Anschluss wird die hinreißende irische Komödie Lang Lebe Ned Devine ganz stilecht von der 35 Millimeter Kinoanlage gezeigt. Nach dem Film können Fragen gestellt werden. Der Eintritt ist frei, für Getränke und einen kleinen Snack ist gesorgt. Ende der Veranstaltung ist etwa 20.30 Uhr.

