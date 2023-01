Fürstenfeldbrucker Verein Subkultur hat Vorstand und Beirat neu gewählt

Von: Eva Lindemann

Der neu gewählte Beirat des Subkultur Vereins. © privat

Fürstenfeldbruck – Der Verein Subkultur hat am 8. Januar einen neuen Vorstand und Beirat gewählt.

In einem erneut hybriden Format, um möglichst vielen Mitgliedern eine aktive Teilnahme zu ermöglichen, wurde zunächst ein Rückblick auf das vergangene Jahr gegeben und gemeinsam über mögliche Verbesserungen und Änderungen sowie erste Pläne für das kommende Jahr gesprochen. Der Verein mit Sitz in Fürstenfeldbruck hat es sich zum Ziel gesetzt, die Kulturszene im Landkreis, insbesondere die Jugendkultur- und Bandszene zu fördern.

Der neue Vorstand und Beirat

Als Vorsitzender wurde Adrian Best nach seiner ersten Saison als Vorsitzender mit 50 Stimmen wiedergewählt. Auch die beiden zweiten Vorstände wurden in ihrem Amt bestätigt. Katharina Williams wurde mit 28 Stimmen wiedergewählt und Magdalena Kurz mit 35 neu ins Amt gehoben. Dem Vorstand steht 2023 ein zehnköpfiger Beirat zur Seite. Wiedergewählt wurden Jonas Schmidl, Florian Daxer, Daniel Stupar, Alexander Westphal, Carl Reitberger, Max Spieler und Leon Schubert. Neu in den Beirat gewählt wurden Laura Grünaug, Sophie Frisch und Tina Jäger. Der Subkultur Beirat verabschiedet sich von Eva Maria Hornung, Sebastian Schäfer und Thomas Heiß, die nicht erneut zur Wahl angetreten sind.

Auch erste Sitzung fand statt

Das Jahr 2022 war das erste Jahr seit der Corona Pandemie, in dem der Verein wieder sowohl eine Frühjahrs- und Herbstkonzertreihe, als auch das beliebte Subkultur Open Air im Juli veranstalten konnte. Dies wurde unter anderem durch Coronatestungen vor Ort ermöglicht. Das Geschehen im Schlachthof wurde auch durch die aktuellen Weltgeschehnisse beeinflusst. So wurde beispielsweise ein Spendenflohmarkt für den Verein Brucker helfen der Ukraine veranstaltet oder das Theaterstück „You Can’t see Hell from Paradise“, welches das Thema des Ukrainekrieges behandelt, durch den Verein Neue Bühne Bruck im Alten Schlachthof aufgeführt. Im musikalischen Bereich wurden 22 Konzertabende und das zweitägige Open Air mit ungefähr 900 Besuchern ausgerichtet. Im Anschluss an die Vollversammlung fand die erste Sitzung des neu gewählten Vorstands und Beirats statt, in der zugleich Verbesserungsvorschläge besprochen wurden.

