Fürstliche Stimmung beim Sound-of-Heimat-Open-Air-Festival „Fürstival“

Festival-Feeling unter weiß-blauem Himmel

Heimatmusik unter weiß-blauem Himmel durften die Besucher des Fürstivals, dem sogenannten „Sound-of-Heimat-Festival“, im Klosterhof erleben.

Egal ob in Tracht oder lässig leger gekleidet, der fürstlichen Stimmung tat das am Wochenende keinen Abbruch. Die rund 1.300 Besucher konnten sich zunächst auf der „Spuiwiesn“ austoben oder im Biergarten speisen, bis man vor der Bühne zu Brass-Sounds mittanzen und mitsingen konnte. Und die Bands wussten, wie sie ihr Publikum zu animieren hatten.

Wie hört sich Heimat an? Diese Frage beantwortet jeder, je nach Herkunft, vermutlich anders. In Fürstenfeldbruck ist man dem zum zweiten Mal auf den Grund gegangen. Und auch hier fiel die Antwort sehr individuell aus – je nachdem, welcher Band man in Laufe des Wochenendes lauschte. Als Opener waren an beiden Tagen lokale Größen vertreten, zum einen die Blasmusik Schöngeising und zum anderen die Stadtkapelle Fürstenfeldbruck. Weiter ging es dann mit DeSchoWieda, Monaco F oder GReeeN. Zwölf Bands verschiedenster Musikrichtungen kamen an diesem Wochenende zusammen.

Spuiwiesn zum Austoben

Eine Spielweise, bereitgestellt von Hacker Pschorr, erlaubte es den Gästen, sich in den Spielpausen miteinander im Vierkampf zu messen: Kraxln, Nageln, Fingerhakeln und Maßkrugstemmen standen hier auf dem Programm. Und wer vom sportlichen Programm noch nicht genug bekommen hatte, der konnte seine restliche Energie gemeinsam mit den Musikern loswerden. Denn diese hatten allesamt reichlich „Mitmach-Aktionen“ im Gepäck. Während Pam Pam Ida am Freitagabend noch leisere Töne anschlugen und man gemeinsam „die Schultern tanzen ließ“ oder die Band gleich ganz in der Menge verschwand und nur mit der Gitarre begleitend sangen. Ruhig, ganz unaufgeregt – denn auch das kann Heimat sein. Die Zeit und die Menschen um sich herum genießen.



DeSchoWieda hingegen brachte das Publikum dazu, Kniebeugen zu machen oder von rechts nach links zu laufen. Ironisch komisch sangen sie dann von „am Grantler vor dem Herrn“ und brachten ihre Lebensfreude und ihr bayrisches „Gfui“ unter das Publikum – mit einem Mix aus Mundart Pop und Volksmusik. Auch Erwin und Edwin aus Österreich wissen das Publikum mitzunehmen, egal ob vor oder zurück, die Menschenmenge macht mit, ganz nach dem Motto „Nicht stehen bleiben“ heizen sie mit Elektro Brass dem Publikum ein. Headliner ist dann der Mannheimer GReeeN. Der Rap- und Reggae Sound rundet den Freitagabend ab – bis es am Samstag in eine weitere Rund für die Festivalbesucher ging.

