Nicht vergessen: Gedenkveranstaltung mit Lesungen am Todesmarsch-Mahnmal

Nicht in Vergessenheit geraten: Am 27. Januar gedachten rund 150 Menschen den Opfern des Nationalsozialismus. © Nicole Burk

Fürstenfeldbruck – Anlässlich des Holocaust-Gedenktages luden der Arbeitskreis Mahnmal FFB und der Landkreis Fürstenfeldbruck zu einer Gedenkveranstaltung am Todesmarsch-Mahnmal ein.

Über 150 Menschen sind am vergangenen Freitag in der Dachauer-/Ecke Augsburger Straße zusammengekommen, um der Opfer des Nationalsozialismus zu gedenken. Am 27. Januar 1945 waren die letzten überlebenden Häftlinge des Konzentrationslagers Auschwitz befreit worden. Der Arbeitskreis Mahnmal erinnert jährlich mit einer Gedenkminute am Platz neben dem Brucker Rathaus an den Todesmarsch. Julia Zieglmeier vom Arbeitskreis betonte in ihrer Eröffnungsrede, dass das Mahnmal in Bruck einen wichtigen Beitrag zur Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit leiste. „Es führt uns täglich das Leiden der Opfer des dritten Reiches vor Augen“, sagte sie.

Das Todesmarsch-Mahnmal inmitten Fürstenfeldbrucks. © Nicole Burk

Die Skulptur des Künstlers Hubertus von Pilgrim erinnert an den Todesmarsch 1945 von KZ-Häftlingen aus den Lagern Landsberg und Kaufering. Kurz vor dem Zusammenbruch des Nazi-Regimes und vor dem Einmarsch der Amerikaner wurden fast ausschließlich jüdische Zwangsarbeiter durch den Landkreis getrieben. Das Mahnmal wurde 1994 in Fürstenfeldbruck errichtet und steht inzwischen in 23 Orten.

Texte und Steine gegen das Vergessen

Unter den Besuchern waren neben kommunal- und landespolitischen Vertretern, Bürgern und Zeitzeugen erstmals Studierende der Hochschule für den öffentlichen Dienst, Fachbereich Polizei. Sie lasen ergreifende Textstellen aus verschiedenen literarischen Werken vor, darunter aus Max Mannheimers „Spätes Tagebuch“, aus dem Buch von Peter Gardosch „Mit 13 durch die Hölle“ und aus Ronen Steinkes „Fritz Bauer oder Auschwitz vor Gericht“. Im Anschluss an die Lesungen spielte das Polizeiorchester Bayern ein Musikstück. Die Stille der darauffolgenden Gedenkminute hielt noch an, als nach jüdischem Brauch Steine am Todesmarsch-Mahnmal niedergelegt wurden.

Nicole Burk