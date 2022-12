Fußweg am Amperdamm in FFB für 5 Tage gesperrt

Der Fußweg am Amperdamm ist für etwa fünf Tage gesperrt. © Stadtwerke FFB

In dem Zeitraum vom 5. bis voraussichtlich 9. Dezember steht der Gehweg entlang dem Amperdamm von der Staubrücke bis zur Minigolfanlage in Fürstenfeldbruck der Öffentlichkeit nicht zur Verfügung.

Nahe der Fürstenfelderstrasse lassen die Stadtwerke, verantwortlich für die Pflege der dortigen Dämme, eine neue Dammabfahrt errichten. „Mit der geplanten Abfahrt können wir die Mäh- und Dammsicherungsarbeiten entlang der Amperbefestigung effizienter organisieren und durchführen“, so Markus Schmid, verantwortlicher Projektleiter dieser Baumaßnahme bei den Stadtwerken Fürstenfeldbruck. „Darüber hinaus erleichtern wir so die Pflegetätigkeiten, da die Mähfahrzeuge nicht mehr auf der Dammkuppe wenden müssen und somit sicher arbeiten können.“ Die Baumaßnahmen beginnen am Montag, 5. Dezember, gegen 8 Uhr morgens und dauern rund fünf Tage an. In dieser Zeit bitten die Verantwortlichen der Stadtwerke die Fußgänger und Radfahrer auf alternative Wege auszuweichen, um die Sicherheit und Durchführung der Aktivitäten nicht zu beeinträchtigen.

red