Geldbeutelwaschen der Brucker Heimatgilde

Von: Maximilian Geiger

Teilen

Sinnbildlich steht das Geldbeutelwaschen nach dem Fasching dafür, wieder Glück und Geld in die leeren Kassen zu spülen. © Geiger

Fürstenfeldbruck – Seit Jahren pflegt die Brucker Heimatgilde am Aschermittwoch die Tradition des Geldbeutelwaschens. Gemeinsam mit Vertretern der Stadt treffen sich Vorstand und Prinzenpaar an der Ross-Schwemme, um die Vereins- und die Stadtkasse in die Amper zu tauchen.

Sinnbildlich steht das Geldbeutelwaschen nach dem Fasching dafür, wieder Glück und Geld in die leeren Kassen zu spülen. So kam in diesem Jahr neben Prinzessin Franzi I. und Prinz Carsten I. der Zweite Bürgermeister Christian Stangl als Vertreter des Rathauses an die „Traditionsstelle“, wie Ehrengildemeister Leo Leckenwalter die Ross-Schwemme nannte.

Auch wenn das Faschingstreiben coronabedingt heuer nur unter Auflagen stattfinden konnte, war man „glücklich, dass überhaupt was stattgefunden hat“, berichtete die stellvertretende Gildemeisterin Susanne Droth. „Man merkt die Sehnsucht der Leute nach Fasching.“ Dem schloss sich Prinz Carsten I. an: „Wir sind froh, dass wir wenigstens ein bisschen Fasching-Spirit verbreiten konnten.“

Maximilian Geiger