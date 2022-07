Geldstrafe für Ex-AfD-Bundestagsabgeordneten Florian Jäger wegen „Volksverhetzung“

Im Amtsgericht Fürstenfeldbruck wurde eine Verhandlung zum Anklagepunkt „Volksverhetzung“ geführt. © Jutta Thiel

Fürstenfeldbruck – Der ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete Florian Jäger ist vor dem Fürstenfeldbrucker Amtsgericht zu einer Geldstrafe von 5.400 Euro verurteilt worden.

Jäger wird beschuldigt, im vergangenen Dezember in seinem Facebook-Account ein selbst kommentiertes Video veröffentlicht zu haben, in dem er den Umgang mit Ungeimpften während der Pandemie mit den Schikanen und Verfolgungen der Juden in der Reichspogromnacht 1938 verglichen haben soll. Zudem habe er dazu aufgerufen, Widerstand gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen zu leisten; und zwar in einer Art und Weise, die der Richterin Alexandra Marinelli zufolge geeignet war, die öffentliche Ruhe zu gefährden.

Jäger wollte vor Diskriminierung warnen

3.401 mal „Gefällt mir“ und 647 Kommentare – der Post des Lokalpolitikers fand in den sozialen Netzwerken ausgesprochen große Beachtung. Der Olchinger Familienvater, der im vergangenen Jahr als Direktkandidat des Wahlkreises Fürstenfeldbruck dem Bundestag angehörte, betonte in der Verhandlung allerdings mehrfach, dass er nicht die Corona-Politik und den Holocaust als solches verglichen habe, sondern lediglich die Methode, wie eine Minderheit zum Sündenbock für politisches Versagen gemacht wurde. Denn so, wie die Nationalsozialisten den Juden alle Schuld in die Schuhe geschoben hätten, hätte man versucht, die Fehler bei der Bekämpfung der Pandemie auf die Ungeimpften abzuwälzen. Als Beweis nannte Jäger Parolen wie „Pandemie der Ungeimpften“ von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder oder „Tyrannei der Ungeimpften“, eine Äußerung von Frank Ulrich Montgoméry, dem Präsidenten des Weltärzteverbandes. Mit dem Video habe er nur davor warnen wollen, wohin Diskriminierung führen könne.

Erinnerung an Holocaust hat Schutzfunktion

Während die Verteidigung deshalb auf Freispruch plädierte, wollte sich Andreas Franck, Oberstaatsanwalt und Antisemitismusbeauftragter der Bayerischen Justiz, auf derlei Spitzfindigkeiten nicht einlassen. Er zeigte sich überzeugt, dass die Reichspogromnacht, die historisch als Beginn des systematischen Völkermords an den Juden gilt, durch die Gleichsetzung mit Bestimmungen wie der Maskenpflicht oder der Schließung von Clubs verharmlost wurde. „Die Erinnerung an die Schrecken des Nazi-Terrors ist für die Juden in Deutschland ein Schutz, da sie eine hohe Hemmschwelle für Übergriffe garantiert. Wer den Nazi-Terror zu einem austauschbaren Vergleichsobjekt macht, schleift den Schrecken und reduziert diesen Schutz“, so Franck. Solche Äußerungen seien auch nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt. Deshalb hatte Franck in seinem Plädoyer eine Strafe in Höhe von 90 Tagessätzen zu je 100 Euro beantragt, also insgesamt 9.000 Euro.

Video schon gelöscht

Strafmildernd führte die Richterin Marinelli allerdings an, dass Florian Jäger das Video schon vor längerem aus seinem Account gelöscht und die Beweisaufnahme erleichtert hat. Zur Sprache kam auch, dass Jäger selbst ein Jahr in Israel lebte und dort direkten Kontakt zu KZ-Überlenden hatte. Dies hätte ihn Marinelli zufolge allerdings einen vorsichtigeren Umgang mit der Thematik lehren sollen.

Jäger legt wohl Widerspruch ein

Florian Jäger kam auf Krücken ins Gericht – eine Verletzung, die den 51-jährigen derzeit arbeitsunfähig macht. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, und Jäger erwägt, Berufung einzulegen.

Jutta Thiel