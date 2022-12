Gelungene Waldweihnacht am Waldhäuschen des Kultur- und Heimatvereins Jesenwang / Pfaffenhofen

Von nah und fern kamen Menschen durch den winterlichen Wald gefahren und gelaufen. © Thomas Ulbricht

Jesenwang - Ein solches Glück mit dem Wetter kann niemand planen. Besser und schöner hätte es nicht sein können, selbst die Minusgrade waren gut auszuhalten.

Mit Schnee verzaubert präsentierte sich der Winterwald. Zuerst wurden die Gäste mit Sonnenschein und blauem Himmel belohnt. Nach Einbruch der Dunkelheit war das Waldhäuschen weihnachtlich beleuchtet. Die Kutsche hörte man mit ihren Schellen schon von Weitem kommen. Die Eltern zogen ihre Kinder auf Schlitten durch den Wald. Einige hatten ihre Laternen für den Heimweg mitgebracht. Doch vorher ließ es sich bei Glühwein, gutem Essen, Unterhaltung und Lagerfeuer auf Strohballen aushalten.

Der KHV verwöhnte wie gewohnt mit Spezialitäten vom Wild, einem Kinderchor, Kinder die Weihnachtskarten bastelten, dem Bläserensemble der Stadtkapelle Germering, dem gemeinsamen Singen von Weihnachtsliedern, einem Christbaumverkauf und überraschte zuletzt durch eine atemberaubende Feuerschau, die von einem Goißler angekündigt wurde. „Einmalige Atmosphäre und beste Location am Waldhäuschen, zwischen Jesenwang, Grafrath und Landsberied“, so der 1. Vorstand Alexander Meßner.



Kutschfahrt durch die Winterlandschaft

Ein Gast aus München war von der Kutschenfahrt begeistert: „Als wir aus dem verschneiten und mit Schnee überzuckerten Wald kamen, wurde es gefühlt gleich kälter. Nebel zog über die Felder und die St. Willibaldskirche strahlte im Licht der Abenddämmerung. Ein unübertreffliches Licht, ein vollkommenes Gemälde zum Staunen. Der Kutscher erhöhte die Geschwindigkeit und mit den klingenden Schellen erreichten wir die Pestkapelle. Was für eine Kutschenfahrt durch Winterwald und Winterlandschaft.“ Die Kinder sangen erprobt herzergreifend und die Bläser erwärmten die Herzen mit Weihnachtsliedern. Den krönenden Abschluss bot eine Feuerschau. Präsentiert in der Kälte, mit entblößtem Oberkörper, ein Spiel mit dem Feuer im Schnee.

„Gelungen und einmalig“, so die Gäste, am Abend selbst und auch bei den Gesprächen in den folgenden Tagen. Der Dank des KHV gilt allen fleißigen Helfern und Unterstützern. „Ohne Euch und eure Familien wäre alles nicht möglich“, so Alexander Meßner.



Es hätte perfekter nicht sein können

Der Vorstand der Hans Stangl-Stiftung, Anton Reichenbach schrieb dem Vorstand des KHV: „Ja, es war ein wunderschönes, außergewöhnliches Winter-Weihnachtsmärchen. Die Regie vom KHV und Christ Kind Wetter hervorragend“. Auch laut 2. Vorstand Helmut Tengg-Schlemmer hätte es perfekter nicht sein können. „Aber ganz ehrlich, so ein Wetter konnten wir uns nur wünschen, dafür können wir nichts“, gibt er zu. „Ganz sicher aber ist, bisher hatten wir bei allen unseren Veranstaltungen auch sehr viel Glück – in jeder Hinsicht. Es sind uns alle sehr wohlgesonnen und scheinbar stimmen die Beziehungen, wie man so schön sagt, auch nach ganz oben. Der KHV bedankt sich bei allen Gästen, wünscht frohe Weihnachten und vor allem ein gesundes, friedliches neues Jahr 2023.“ „Der KHV freut sich, wenn wir Sie wieder oder erstmals auf einer unserer Veranstaltungen begrüßen dürfen“, so der gesamte Vorstand.

red