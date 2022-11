Gemeinde Alling stellt Trinkwasserautomat in Grundschule auf

Ob still, gekühlt oder sprudelnd, in der Grundschule Alling gibt es all das aus dem neuen Trinkwasserautomaten. © Privat

Alling – Die Gemeinde hat in der Aula der Grundschule einen Trinkwasserautomaten aufgestellt.

Jeder kann „im Vorbeigehen“ seine Flasche auffüllen, wahlweise still, gekühlt, oder mit Kohlensäure – mit „Blubber“ wie die Kinder es nennen. Der Spender ist umweltfreundlich und kostensparend obendrein: „Keine Wegwerfbecher, keine Plastikflaschen, kein Schleppen von Flaschen und Kästen, einfach unser gutes und reines Trinkwasser aus der Leitung in die persönlichen und wieder verwendeten Flaschen, Karaffen oder Gläser. Auch im Rathaus erfreut sich ein solcher Wasserspender schon seit Längerem großer Beliebtheit“, erläutert Bürgermeister Stefan Joachimsthaler, und ergänzt: „Wir alle haben in den letzten Jahren viel Geld in die eigene Wasserversorgung unserer Gemeinde investiert. Mit den Automaten gibt es das wichtigste Lebensmittel und unser bestes Allinger Wasser zur unbegrenzten Verfügung“. Das Kollegium freut sich über den erfrischenden „Gesundheitsbrunnen“ im Haus. Den Schülern macht das Bedienen des Automaten Spaß: So wird gesundes Trinkverhalten gefördert. Denn unser Gehirn braucht Wasser, um konzentrations- und leistungsfähig zu sein.

