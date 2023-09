Gemeinde Maisach zeigt was beim Thema Energiewende machbar ist

Von: Hans Kürzl

Wollen Energiewende voranbringen (v.l.): Roland Müller (Maisachs zweiter Bürgermeister), Alfred Hirsch (Unternehmer und dritter Bürgermeister), Thomas Köck (Vorsitzender BML), Roger Scharf (BML-Vorstandsmitglied), Daniel Kuhlmann (Projektleiter) und Michael Schamberger (Vorsitzender BML-Aufsichtsrat). Im Hintergrund ist das Schuldach mit der PV-Anlage zu erkennen. © Hans Kürzl

Maisach - Eigenständigkeit bei der Energieversorgung – soweit wie eben machbar. Das ist auch das Ziel der Gemeinde Maisach.

Energiewende kann nur regional stattfinden, wenn die Bürger einen Bezug erkennen“, sagte der zweite Bürgermeister Roland Müller. Anlass war die fertig gestellte Installation einer Photovoltaikanlage (PV) auf dem Dach der Maisacher Grundschule.

Gemeinde machte Tempo

Genau 47 Kilowatt produzieren die 112 Module der Photovoltaikanlage im ersten Ausbauschritt. Bis die wirksam in ein Netz eingespeist werden können, werden aber noch rund zwei bis drei Monate vergehen. Das liegt aber nicht an den Regenschauern, die am Tag der offiziellen Präsentation durch die „Bürgerenergie Maisacher Land“ (BML) niedergingen. „Bürokratie und lange Vorlaufzeiten sind große Probleme“, sagt Thomas Köck, Vorsitzender der BML. So richtig Tempo gemacht habe laut Köck lediglich die Gemeinde. Diese genehmigte die PV auf dem Turnhallendach per Gemeinderatsbeschluss. Dafür hat die BML ein Entgelt zu entrichten, das man seitens der Bürgerenergie als fair bezeichnet, ohne allerdings Zahlen zu benennen. Letztendlich konnte die ortsansässige Fachfirma Hirsch die Anlage auf das Dach setzen. „Wertschätzung lokaler Möglichkeiten“, nennt Köck das. Bürgerbeteiligung bei der Energiewende zu fördern, war eine Idee des ersten Maisacher Bürgermeisters Hans Seidl.

Netzwerkbetreiber in der Pflicht

Laut BML sind aber die Möglichkeiten noch nicht ausgereizt. Gut das doppelte an Energieproduktion könnte man auf die Turnhalle setzen. Köck sieht da auch Netzbetreiber wie Bayernwerk oder die Stadtwerke Fürstenfeldbruck in der Pflicht. „Sie müssen endlich in die Gänge kommen und die Netzkapazitäten ausbauen.“ Gleichermaßen in die Kritik nimmt Köck die Bundesregierung. Das im Entwurf erschienene Solarpaket I habe zwar etwas Bewegung gebracht und lasse zum Beispiel Balkonkraftwerke leichter zu. „Aber ein echter Beschleuniger für die Energiewende ist das nicht.“

Weitere Projekte geplant

Dem speziellen Ziel der BML, vor Ort produzierten Strom auch vor Ort zu nutzen, komme man so jedenfalls nicht wesentlich näher. Deswegen hat Bürgerenergie Gespräche auch bei Ministerpräsident Markus Söder und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger angefragt. „Um weiter Druck zu machen“, wie Köck klar erklärt. Schließlich plant die BML weitere Projekte, wie Aufsichtsratsmitglied Michael Schamberger bei dem Pressetermin darlegt. Auf einem neu errichteten Firmengebäude an der Frauenstraße soll im Spätherbst eine PV-Anlage entstehen, die 100 kw liefern soll.

