Gemeinde Schöngeising deponiert eine Zeitkapsel unter zukünftigem Gemeinschaftshaus

Dokumente für die Zukunft

Schöngeising – Sie ist nicht viel größer als eine Thermoskanne, glänzt silbern und dient dem Zweck, zeittypische Dinge für nachfolgende Generationen zu bewahren: Die Zeitkapsel. Eine solche wurde am 16. März an der Baustelle zum neuen Gemeinschaftshaus in der Gusso-Reuss-Straße in Schöngeising deponiert.

In Anwesenheit von Gemeinderäten und Vertretern des Bauingenieurbüros, legte Bürgermeister Thomas Totzauer am Mittwochmorgen den Edelstahl Zylinder in eine vorbereitete Bodennische - noch bevor am selben Tag die Bodenplatte des Gebäudes in Beton gegossen wurde. Anstatt einer allgemein üblichen Grundsteinlegung, hatte sich der Gemeinderat für eine wasserdichte Zeitkapsel entschieden, die mit aktuellen Informationen zum Bau gefüllt wurde. „Sie enthält die aktuellen Baupläne, eine Kostenschätzung und die Gemeinderatsbeschlüsse, die den Bau auf den Weg brachten“, sagte Totzauer. Auch eine aktuelle Tageszeitung und Darstellungen zum Musik- und Kulturgeschehen finden sich im Behälter. Das Erinnerungsstück, das viele Jahre überdauern kann, liegt unterhalb des künftigen Foyers des Gemeinschaftshauses. Totzauer denkt über eine Markierung im fertigen Gebäude nach. Schließlich soll man später erkennen können, wo sich die Zeitkapsel befindet.

Mehrzweckhalle seit über 25 Jahren Thema

„Ich finde es wichtig, der Nachwelt zu zeigen, mit welchen Stolpersteinen das Bauprojekt behaftet war“, erklärte der Bürgermeister. Schon in der 90er Jahren gab es wiederholt Bemühungen für Schöngeising, eine dringend erforderliche Sporthalle und einen größeren Veranstaltungssaal zu bauen. Das Bauvorhaben scheiterte aber immer wieder an der Finanzierungsfrage. „Letztlich gab der aktuelle Gemeinderat mit seiner Zustimmung zum Haushalt 2021 den Startschuss für den Baubeginn im Herbst letzten Jahres“, betont Totzauer. Er hofft, wenn alles nach Plan verlaufe, dass der Rohbau bis Juli 2022 fertiggestellt und bis Sommer 2023 bezugsfertig ist.



Begegnungsstätte für alle Generationen

Für alle Bürger soll eine Veranstaltungs- und Begegnungsstätte geschaffen werden, mit einer Sporthalle, einem großen Raum mit Bühne, einem Foyer mit Gaststube und einer Terrasse. Im Außenbereich entstehen ein Spielplatz sowie ein Freizeitplatz für Jugendliche. Die Bausumme wird auf rund 3,8 Millionen Euro geschätzt.

Nicole Burk