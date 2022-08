Gemeinnützige Austauschorganisation sucht Gastfamilien im Landkreis Fürstenfeldbruck

Teilen

Für insgesamt fünf bis zehn Monate möchten die internationalen Austauschschüler in den Landkreis kommen. © Foto: Experiment/privat

Landkreis Fürstenfeldbruck – Die gemeinnützige Austauschorganisation Experiment sucht ab September Gastfamilien für 30 internationale Schüler, die für fünf bis zehn Monate einen Schüleraustausch in Deutschland machen möchten.

Seit 90 Jahren setzt sich der Verein dafür ein, Verbindungen zwischen Menschen verschiedener Kulturen herzustellen und trägt so dazu bei, dass Vorurteile abgebaut werden und gegenseitiges Verständnis gefördert wird. „Besonders in Anbetracht der aktuellen Entwicklungen ist es wichtiger denn je, interkulturellen Austausch zu fördern“, betont Experiment-Geschäftsführerin Bettina Wiedmann. „Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass die Aufnahme eines Gastkindes eine Bereicherung für die ganze Familie ist. Wir würden uns freuen, wenn wir viele Menschen in Fürstenfeldbruck motivieren können, sich als Gastfamilie bei uns zu melden.“



Die Jugendlichen möchten in die deutsche Kultur und Sprache eintauchen und während ihrer Austauschzeit eine Schule in der Nähe ihres Wohnortes besuchen. Das geht jedoch nur, wenn sie zeitnah eine Gastfamilie finden, die sie ab Anfang September aufnimmt.



Weltoffene Familien gesucht

Weltoffene Familien im Landkreis Fürstenfeldbruck können sich bei Experiment melden, um als Gastfamilie teilzunehmen. Die Jugendlichen zwischen 15 und 18 Jahren kommen unter anderem aus Italien, Brasilien, Ecuador, Mexiko, Tschechien und Thailand. Genauso unterschiedliche wie die Gäste können auch die Gastfamilien sein. Ob Alleinerziehende, Patchwork- oder Regenbogen-Familien, ob Paare mit oder ohne Kinder, ob Großstadt oder Dorf – wichtig sind vor allem Spaß am kulturellen Austausch und die Bereitschaft, einem Gast auf Zeit die Türen zu öffnen. Während des gesamten Aufenthalts werden die Familien von Experiment und einer ehrenamtlichen Ansprechperson aus der Region begleitet.



Interessierte, die sich fragen „Was sind meine Aufgaben als Gastfamilie?“ oder „Wie läuft der Auswahlprozess ab?“, können sich direkt an die Geschäftsstelle von Experiment in Bonn wenden. Ansprechpartnerin ist Lena Weyers unter der Telefonnummer 0228 95722-41 oder per E-Mail an weyers@experiment-ev.de. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite von Experiment, wo einige der Austauschschüler sich mit kurzen Videos vorstellen.

red