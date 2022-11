Firma Advisum stellt in Germering Wohnbauprojekt an den Gemeindewiesen vor

Von: Claudia Becker

Noch herrscht Baustelle, davon überzeugten sich auch einige Stadträte – der Bezug der mietgeminderten Wohnungen ist für September 2023 geplant. © Claudia Becker

Germering – Bezahlbaren Wohnraum zu schaffen ist nicht nur im Wahlkampf ein großes Thema.

Jeder muss wohnen und viele zahlen – gerade im Münchner Umland – horrende Mieten. Ein Kauf der Traumimmobilie ist für viele nicht möglich. Was also tun, wenn Wohnen im Grunde zu teuer ist? Mehr Wohnraum muss entstehen, und dieser muss bezahlbar sein für Jedermann. Bereits im Jahr 2016 hat das Münchner Investment-Unternehmen Advisum mit den beiden Geschäftsführern Manfred Garbiel und Reinhard Lohwasser den damaligen Acker im Norden Germerings von einer Erbengemeinschaft erworben, um dort. In den letzten beiden Jahren weiteren Wohnraum für die Germeringer zu schaffen. Seit Baubeginn 2019 sind An den Gemeindewiesen 137 neue Wohnungen entstanden – zu einer ortsüblichen Miete. Zunächst war auch geplant einige der Wohnungen als Kapitalanlage oder zum Eigenbezug anzubieten, wie Lohwasser und Gabriel verraten, letztendlich entschieden sich die beiden aber dazu, die Wohnungen zu behalten und selbst zu vermieten. „Dann haben später unsere Kinder etwas davon“, erklärt Gabriel.

Hohe Qualität - auch für mietgeminderte Wohnungen

Daher achten sie beim Bau auf eine hohe Qualität – auch bei den Wohnungen, die mietgemindert angeboten werden. „Es wird kein Unterschied gemacht, es gilt die gleiche Ausstattung. Wir wollen keinen ständigen Mieterwechsel – jeder soll sich wohl fühlen“, so die Geschäftsführer. In den Decken wurde eine kontrollierte Wohnraumlüftung eingebaut. Sie soll die Bildung von Schimmel bei schlechter Lüftung vermeiden und für eine definierten Be- und Entlüftung von Wohnungen sorgen. Auch habe man im Außenbereich auf allerlei Besonderheiten geachtet. Der Innenhof ist ganz nach Feng Shui gestaltet worden, „mit vielen Rundungen und natürlichen Baumaterialien“, so Gabriel.

Zum 1. April konnten die ersten Mietwohnungen an den Gemeindewiesen bezogen werden. © Claudia Becker

Germeringer können sich bewerben

Nun, in einem weiteren Bauabschnitt, entstehen auch 53 mietgeminderte Wohnungen, die auf freiwilliger Basis von Advisum angeboten werden. Das entspricht in etwa 30 Prozent der Quadratmeter. Der Bezugstermin ist für September 2023 angesetzt. Bei einem Neubau seien durchaus gut 19 Euro pro Quadratmeter als Mieteinnahmen möglich. „Unser Mietpreis liegt zehn Prozent unter dem Mietspiegel der Stadt – also bei rund 14,50 Euro“, sagt Lohwasser. Bevorzugt können Germeringer sich nun um eine der Wohnungen bewerben. Benötigt werde dazu ein Wohnberechtigungsschein, der durch die Stadt ausgestellt wird. Hier wird unter anderem die Einkommensgrenze für so eine Berechtigung geprüft. Die Stadt hat damit ein Vorschlagsrecht, was die zukünftigen Mieter betrifft – entscheiden wer letztlich einzieht werden Lohwasser und Gabriel.

Gesamtes soziales Spektrum soll abgedeckt werden

„Um das gesamte soziale Spektrum abzudecken, bieten wir 1- bis 5-Zimmer-Wohnungen an“, erklären Gabriel und Lohwasser, die jeden Tag selbst auf der Baustelle sind, um alles im Blick zu haben. So auch, wenn Probleme auftreten, wie mit dem Grundwasserspiegel, als die Tiefgarage geplant wurde. „Das Wasser musste herausgepumpt werden“, erklärt Gabriel bei der Besichtigung. Laut Germeringer Stellplatzschlüssel müssen es mehr als ein Stellplatz pro Wohnung sein, so wurde gleich großzügig gedacht, mit 80 Plätzen, die ausreichend Stellraum bieten. „Wir haben uns immer die Frage gestellt, wie gestaltet man alles lebenswert“, schildern Lohwasser und Gabriel ihre Pläne.

Claudia Becker