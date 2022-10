Antonio del Castillo aus Germering spielt sich in der Schweiz zum Titel

Antonio del Castillo ist der neue, wenn auch inoffizielle, Weltmeister der Akkordeonspieler. © Privat

Germering – Ein besonderer Coup ist Antonio del Castillo gelungen: Beim 75. Coupe Mondiale, der inoffiziellen Weltmeisterschaft der Akkordeonspieler, vom 4. bis 9. Oktober, in Zofingen in der Schweiz hat sich der 18-Jährige in der Kategorie Junioren den ersten Platz erspielt und darf sich somit Weltmeister nennen.

Antonio ist Musikschüler des Dirigenten vom Akkordeonorchester Unterpfaffenhofen (AOU). Seit Übernahme des Dirigats vor vier Jahren durch Marko Ševarlic spielt auch Antonio regelmäßig bei den Konzerten des AOU im Orchester mit und tritt auch als Solist auf. Antonio ist das größte Talent, das derzeit von Marko Ševarlic betreut wird und sicher einer der besten Nachwuchsakkordeon-

spieler in Deutschland, denn er konnte bereits bei verschiedenen nationalen und internationalen Wettbewerben bemerkenswerte Auszeichnungen erzielen. Zuletzt gewann er als erster Preisträger den Bundeswettbewerb 2022 „Jugend musiziert“ mit der maximalen Punktzahl von 25 Punkten. Der jetzige Erfolg in der Schweiz ist nochmals eine große Steigerung, da sich Antonio gegen sehr starke internationale Konkurrenz durchsetzen musste. Das AOU gratuliert seinem Mitspieler und Solisten Antonio und seinem Dirigenten Marko Ševarlic zu dieser grandiosen Leistung. Antonio wird voraussichtlich beim nächsten Konzert des AOU in Germering am Samstag, 6. Mai 2023, als Solist zu hören sein.

Mitspieler wollkommen Das AOU nimmt neue Mitspieler auf. Probe ist immer montags von 20 bis 22 Uhr im Carl-Spitzweg- Gymnasium in Germering. Näheres ist der Homepage zu entnehmen: www.aou-ev.de.



