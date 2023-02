Verfolgungsjagd durch Germering

Teilen

Symbolbild: Die Frau saß bei eisigen Temperaturen in ihrem Auto. © vizland/Panther/Media

In Germering lieferte sich eine geistig stark verwirrte Frau eine Verfolgungsjagd mit der Polizei, bei der mehrere Auto beschädigt und Polizistehn verletzt wurden.

Germering - Ein besorgter Bürger alarmierte am 4. Februar die Polizei und meldete eine schlafende Frau in einem Auto in der Holzbachstraße, die keine Reaktion auf seine Weckversuche zeige. Vor Ort fanden die Beamten eine Frau, die bei eisigen Temperaturen in einem abgeschlossenen VW Polo saß. Sie schlief jedoch nicht, sondern hatte den Blick starr nach vorne gerichtet und zeigte keine Reaktion auf Ansprache und Klopfen. Die Beamten versuchten die Seitenscheibe des Fahrzeugs einzuschlagen um sie vor einer Unterkühlung zu bewahren.

Nun zeigte die Frau doch Reaktionen: statt auszusteigen, startete sie ihr Auto und fuhr los. Dabei rammte sie beinahe ein Polizeiauto. Die Einsatzkräfte alarmierten Verstärkung. Im Laufe der weiteren Anhalteversuche mit Blaulicht und Martinshorn rammte die Frau die eingesetzten Streifenwagen und den Rettungswagen mehrfach. Sie durchfuhr scheinbar ziellos Wohngebiete und durchquerte eine Spielstraße mit ungefähr 80 km/h. Nachdem sie frontal in der Schwalbenstraße mit einem entgegenkommenden Polizeiauto zusammenstieß, kam ihr Auto zum stehen.

Durch den Unfall öffnete sich die Zentralverriegelung des VW und die Frau konnte widerstandslos festgenommen werden. Sie wurde zur Untersuchung auf körperliche Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht und anschließend aufgrund erheblicher Fremdgefährdung in eine geschlossene Psychiatrische Einrichtung eingewiesen. Aufgrund von Anzeichen eines Medikamtenmissbrauchs wurde ihr noch Blut abgenommen. Sie erwartet ein Strafverfahren, ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

Drei Polizeibeamte wurden ebenfalls durch Prellungen, Stauchungen und Schleudertraumata leicht verletzt und fielen für einige Tage aus. Am Fahrzeug der Flüchtigen sowie an einem Streifenwagen entstand Totalschaden. Beide mussten abgeschleppt werden.

An zwei weiteren Fahrzeugen und dem Rettungswagen entstanden ebenfalls erhebliche Schäden, sodass diese aus dem Dienst genommen werden musste. Insgesamt summiert sich der Sachschaden auf etwa 60.000 Euro.

pi