Ein Blick hinter die Kulissen des diesjährigen Kalender-Shootings der Germeringer Feuerwehr

Von: Claudia Becker

Teilen

Beim diesjährigen Kalender-Fotoshooting der Freiwilligen Feuerwehr Germering haben sich alle wieder ins Zeug gelegt. © Claudia Becker

Germering – Hier und da muss eine Lampe noch für das perfekte Licht sorgen, das Wetter hält, wenn es auch deutlich kühler als in der vorherigen Woche ist. Perfekte Voraussetzungen also für das Kalender-Shooting der Freiwilligen Feuerwehr Germering.

Es liegen Hanteln in der Feuerwehrwache verstreut, ein Teil wurde zum Fitnessbereich umfunktioniert. Und auch in der provisorischen Maske herrscht reges Treiben – will doch jeder an diesem Tag besonders gut aussehen. Neben Puder und reichlich Mascara kommen hier Kohlebriketts und Öl zum Einsatz. Immerhin will man ja authentisch wirken beim Fotografieren. Und da gehören „Schweiß“ und Rußrückstände eben dazu.

Nun schon zum vierten Mal veranstaltet die Feuerwehr im Oktober ihr Kalender-Shooting. 14 unterschiedliche Motive wurden gemeinsam zusammengestellt. „Eines pro Monat, das Cover und ein Reservebild“, wie Vorsitzender Stefan Heyne verrät. Auch das Fotografen-Team ist über die Jahre eingespielt, jeder Handgriff sitzt. Da wird mal eben noch ausgeleuchtet oder das Outfit angepasst. Beim Motto „Carwash“ verbindet man gleich das Angenehme mit dem Nützlichen. Nachdem das Shooting auf dem alten Feuerwehrauto zu Ende ist, darf es gleich weiter geputzt werden. Das natürlich zum Leidwesen aller Helfer an diesem Tag.



Impressionen vom Kalender Shooting der Feuerwehr Germering Fotostrecke ansehen

Als erstes Motiv wird eine berühmte Fotografie des 20. Jahrhunderts ausgewählt: die Mittagspause auf einem Wolkenkratzer. Elf Bauarbeiter sitzen auf einem Stahlträger, lassen ihre Beine baumeln und genießen das Mittagessen, all das in 250 Metern Höhe und mit Blick auf New Yorks Skyline. In Germering wird das Motiv individuell angepasst und nachbearbeitet.

Rund 50 aktive Feuerwehrler schwirren an diesem Sonntag emsig durch das Feuerwehrhaus. Jeder hat seine Aufgabe. Die einen kümmern sich um die Verpflegung, andere dienen als Model oder helfen beim Auf- und Umbau der Motive. Sollte es zu einem Einsatz kommen, sind also genügend Feuerwehrler vor Ort, um ausrücken zu können.

Mehr Frauenpower

Nicht nur unter den Mitgliedern, auch unter den Models gibt es über die Jahre immer mehr Frauen zu sehen. Jeder kann mitmachen, egal ob klein oder groß, dicker oder dünner. Genau wie beim Feuerwehrdienst ist auch beim Shooting jeder willkommen. 95 aktive Mitglieder sind es derzeit und auch die Jugend sei gut aufgestellt. So ist es nicht verwunderlich, dass besonders viele junge Gesichter zu sehen sind. Der 17-jährige Stefan Hille ist heuer zum ersten Mal dabei. Bei Erscheinung des Kalenders Mitte November ist er natürlich volljährig. Sein Bruder war schon bei der Feuerwehr aktiv dabei, da war es für ihn als damals 14-Jähriger klar, auch Mitglied zu werden. Und nun, wenn auch mit etwas Überredungskunst, wie er verrät, macht er beim diesjährigen Feuerwehrkalender mit.

Die acht Feuerwehrfrauen freuen sich besonders darüber, von einer Visagistin professionell in Szene gesetzt zu werden. Bei den Männern wird vielmehr auf die perfekte Darstellung der Muskeln wert gelegt: dazu liegen Matten auf dem Boden bereit und mehrere Hanteln stehen zur Verfügung.



Wo es den Kalender gibt

Den fertigen Kalender gibt es – voraussichtlich Mitte November – für 20 Euro über die Homepage der Freiwilligen Feuerwehr Germering oder in der Buchhandlung LeseZeichen zu erwerben. „Den Erlös aus den Kalendern“, sagt Heyne, „nutzen wir für unsere 150-Jahrfeier, die vom 18. bis 21. Mai stattfindet“.

Claudia Becker