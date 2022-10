Realschule Unterpfaffenhofen für Lesepreis nominiert

Die Schüler der 5. bis 7. Klasse dürfen an einer Lesereise teilnehmen. © Anna Kutzner

Germering – Die Realschule Unterpfaffenhofen ist in der Kategorie „Herausragende Leseförderung an Schulen“ unter den zehn nominierten Schulen als einzige Realschule bundesweit für den Deutschen Lesepreis 2023 nominiert, da sie die Lesekompetenz auf unterschiedliche Art und Weise fördert.



50 Projekte und Personen in fünf Kategorien umfasst die Shortlist des Deutschen Lesepreises 2023. Ausgewählt wurden sie aus rund 400 Bewerbungen aus dem gesamten Bundesgebiet. Zusätzlich verleiht die Commerzbank-Stiftung den Sonderpreis für prominentes Engagement an eine Person des öffentlichen Lebens. Die Preisträger werden am 7. März 2023 im Berliner Humboldt Carré offiziell gekürt.

Die Leseförderung an der Realschule Unterpfaffenhofen ist vielseitig, da für die Schüler der 5. bis 7. Klassen die sogenannte „Lesereise“ stattfindet. Zudem erhalten die Fünftklässler für 10x10 Minuten lesen einen „Lobschein“, der dann bei einer Lotterie einen Preis gewinnen kann.

Neben den üblichen Lektüren im Unterricht haben die Kinder und Jugendlichen auch durch das Angebot eines offenen Bücherschrankes Zugang zu altersgerechter Literatur. Außerdem nehmen Jahrgangsstufen am Welttag des Buches und am Lesewettbewerb teil. Neben dem Besuch der Germeringer Bücherei oder Buchhandlung wird in höheren Klassen ein Zeitschriftenprojekt durchgeführt. Neu initiiert wurde ein Schaukasten mit dem Buchtipp des Monats. Zurzeit wird hier „Echte Cowboys“ von Stephan Knösel empfohlen.

red