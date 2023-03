Germering Wanderers und Geronimo Stars spielen für den guten Zweck

Teilen

Das letzte Spiel der Saison steht ganz unter dem Motto Gutes tun. Die Einnahmen werden auf zwei Projekte aufgeteilt. © Archivfoto Wanderers

Germering – Die Wanderers treten am Samstag, 11. März, im heimischen Polariom gegen die Geronimo Select an.

Sämtliche Einnahmen gehen zur Hälfte an das Ladakh Projekt, bei dem seit vielen Jahren Dörfer im Himalaya-Gebiet unterstützt und mit Eishockeyausrüstung versorgt werden, und zur anderen Hälfte an die internationale Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen, die sich für die humanitäre Unterstützung der Erdbebenopfer im Grenzgebiet der Türkei und Syrien einsetzen. Darüber hinaus ist die Partie der offizielle Abschluss der Saison 2022/2023 und sie bietet einen würdigen Rahmen, um verdiente Wanderers-Spieler zu verabschieden.

Geronimos sind eine Hobbymannschaft

Das erste Spiel bestreiten um 17.30 Uhr die Weßling Devils und die Geronimo Oldies & Youth. Geplant ist eine Spielzeit von 40 Minuten. Im zweiten Spiel treten um 19 Uhr die 1. Mannschaft der Wanderers Germering in dreimal 20 Minuten gegen die Geronimo Select an. Der Häuptling der Geronimos ist Markus Nirschl, der in den Eishockeykreisen aller Ligen bekannt ist. Er war schon im jungen Alter als Trainer aktiv und coachte unter anderem auch in Australien. Seit 25 Jahren konzentriert er sich auf die Organisation von Veranstaltungen und Events rund ums Eishockey. Sein Team ist eine Hobbymannschaft, gespickt mit zahlreichen ehemaligen DEB U20-Nationalspielern sowie schwarz-gelben Akteuren wie Sebastian Stürzer, Markus Oehme, Matthias Dosch und Markus Koch.

Eintrittspreise

Der Eintritt für das Benefizspiel beträgt für Familien zwölf Euro, Erwachsene zahlen fünf Euro, Kinder bis 16 Jahre haben freien Eintritt. „Die Wanderers wollen helfen und hoffen im Geist der Gemeinsamkeit, dass möglichst viele ihrer Mitglieder, Fans und Partner sowie weitere Eishockeyfreunde ins Polariom kommen, damit die Veranstaltung am Ende einen möglichst hohen Erlös erbringt“, erklärt Florian Hutter von den Wanderers.

red