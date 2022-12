Bürger beteiligen sich rege an Ideenwettbewerb zum Kreuzlinger Feld

Von: Hans Kürzl

Lucas Schneider-Zimmer vom Büro „Studio-Stadt-Region“ sammelte aufmerksam die Ideen. © Hans Kürzl

Germering – Ein Ideenwettbewerb ist die nächste Stufe, in der die Neuplanung des Kreuzlinger Felds entwickelt wird. Die Bürgerbeteiligung dazu findet auf zwei Wegen statt – digital und jüngst in der Stadthalle ganz analog drei Stunden lang mit Stellwänden, Plakaten und persönlichem Gespräch. „Untereinander und Miteinander in Diskussion kommen, das ist ein Anliegen dieser Veranstaltung“, sagte Germerings Oberbürgermeister Andreas Haas zur Begrüßung.

Alle Ideen, Anliegen und Kritikpunkte werden gesammelt. „Genau das ist der Plan, Ideen und Anregungen aufzunehmen“, erklärte auch Lucas Schneider-Zimmer vom Büro „Studio-Stadt-Region“. Das ist beauftragt all das zu bündeln, auszuwerten und wieder an die Stadt zurückzugeben, was die Bürger in den Ideenpool legen.

Der besteht aus den fünf Bereichen: Wohnen, Stadtbild und Freiraum, Klima, Mobilität und Verkehr sowie Nahversorgung und Infrastruktur. Und es wird eifrig genutzt. „Die Leute sind auf das Thema gut vorbereitet und sie sind sehr engagiert“, stellt Schneider-Zimmer fest. Er zeigte sich auch erfreut über das rege Interesse. So wird er zum Beispiel aus den drei Stunden des Ideenwettbewerbs mitnehmen, dass Stellplätze für Lastenräder gewünscht sind oder eine Carsharing-Station. Aber ebenso sollen Besucher im künftigen Wohngebiet nicht zu lange nach Parkplätzen suchen müssen. Dass der Verkehr und der daraus entstehende Lärm den Prozess um das Kreuzlinger Feld als wichtiges Thema begleiten wird, hat Charlotte Hugot festgestellt, ebenfalls Mitarbeiterin von „Studio-Stadt-Region“. Sie hat ein überdimensionales Luftbild ausgebreitet, auf dem die Bürger ihre Anliegen im wahrsten Sinn des Wortes örtlich genau dort platzieren können, wo das Problem liegt.

Für Karl-Heinz Brem braucht es dieses Hilfsmittel eigentlich nicht. Er wohnt seit über 50 Jahren in Germering – im Bereich der Kerschensteiner Schule, wo man vom Zubringerverkehr betroffen sein wird. „Man muss beachten, was da an Belastung auf die Gegend zukommen wird“, sagt er. Für Annette Kotzur vom Bund Naturschutz und Umweltbeiratsmitglied Uwe Kranz ist dagegen die Verdichtung bei der Wohnbebauung das Hauptthema. „Mit Klima und Verkehr können wir nicht so weitermachen, da muss Nachhaltigkeit rein“, so Kotzur. „Weg von dem, was sich beim Bauen seit Jahrzehnten eingeschleift hat“, fordert Kranz. Wer etwa mit Beton baue, belaste die Umwelt extrem mit CO2. Da sei Holzbauweise angesagt, findet Kranz und platziert das als Anregung auf einer der Wände. Im Vorfeld des Ideenwettbewerbs hatte das Büro „Studio-Stadt-Region“ unter anderem mit Informationswänden an verschiedenen Standorten in der Stadt auf das Thema aufmerksam gemacht. Ein Infomobil war an der Stadtbibliothek und den beiden Gymnasien unterwegs.

Digitale Beteiligung

Auf digitalem Weg kann man sich noch bis zum 6. Januar 2023 beteiligen. Interessierte können per E-Mail an kreuzlingerfeld@germering.bayern.de am Planungsprozess teilnehmen. Im Anschluss daran soll der städtebauliche Ideenwettbewerb gestartet werden. Auch hier ist eine Bürgerbeteiligung angedacht.

Hans Kürzl