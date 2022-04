Germeringer Bürgerinitiative zeigt sich zuversichtlich

Von: Hans Kürzl

Zuversicht bei der BI (von links): Thomas Langnickel, Rudolf Kauper, Stefan Beutler, Tina Reitberger und Achim Pusch. © Hans Kürzl

Germering – Die Bürgerinitiative (BI) Lebenswertes Germering ist zuversichtlich, beim Bürgerentscheid am 24. April die Nase vorne zu haben. Das begründet sie unter anderem mit den 3.000 Unterschriften, die sie in der straffen Phase der Pandemie gesammelt hat. „Da haben die Leute schon offen Farbe bekannt, in einer schweren Zeit“, so BI-Sprecher Thomas Langnickel. Auch die umfassende Möglichkeit zur Briefwahl bewertet die BI positiv.



Doch noch aus einem anderen Grund hofft man bei der BI. Dass der Grund zudem in einer eigentlichen Niederlage liegt, mag kurios klingen. „Wenn die nicht so einen Wirbel gemacht hätten, hätten wir kaum eine Chance.“ BI-Sprecher Langnickel ist sich sicher, dass sich CSU und Freie Wähler mit ihrer zunächst ablehnenden Haltung im Vorjahr keinen Gefallen getan haben. Erst auf diese Weise hätten sie dem Anliegen der BI so richtig Aufmerksamkeit gegeben. „Es kommt jetzt so eine Art Trotzreaktion, die die Leute mobilisiert“, erklärte Langnickel im Rahmen eines Pressegespräches. „Das hat großen Rückhalt geschaffen“, bestätigt Achim Pusch.

Die Unterstützung von SPD, Liberalen und ÖDP kommt der BI daher ebenso gelegen wie die von Bund Naturschutz oder ADFC. „Es zeigt, dass doch eine ganze Menge Leute ins Nachdenken gekommen sind“, sagt Langnickel. So bekomme das ein gutes politisches Gewicht. Rein thematisch, so glaubt man bei der BI, werde die Verkehrssituation ein entscheidender Faktor sein. „Das erlebt man im Alltag. Da kann man ahnen, was auf einen zukommt“, glaubt Stefan Beutler. Für Rudolf Kauper spielt in dem Zusammenhang mit eine Rolle, dass es nur wenige nachhaltige Radwegeverbindungen gebe.



Thema Versiegelung noch nicht greifbar

Als wichtig, aber vielleicht noch als Thema zu abstrakt für den Bürger, sieht die BI die mögliche starke Versiegelung an. „Ein kompliziertes Thema, das erst so allmählich in das Bewusstsein tritt“, meint Tina Reitberger und zeigt sich kompromissbereit. Für eine geringere Versiegelung könne man durchaus über eine etwas höhere Bauweise reden. Dass Supermarkt und Schulbau ungünstig platziert sind und eher den Autoverkehr fördern, gehört zu den bekannten Argumenten. Insgesamt legt Reitberger aber viel Wert auf die Feststellung, „dass wir nicht gegen eine Bebauung an sich sind“.

Eigene Alternativplanungen legt die BI ganz bewusst nicht vor. Man wolle etwas miteinander entwickeln, zusammen, im Dialog mit Stadt, Architekten und Investor. Daraus könne dann eine Planung entstehen, bei der alle das Gefühl hätten, beteiligt zu sein, heißt es in der Runde. Das rein formal die Bekanntgabe der Pläne die Bürger beteiligt habe, sieht man dagegen bei der BI skeptisch. „Eine Beteiligung, die nur rein rechtlich die Beteiligung erfüllt, ist tatsächlich keine Bürgerbeteiligung“, betont Kauper.

