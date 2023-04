„Die Sonne hat oft geschienen“

Von: Hans Kürzl

Gratulation: Zweite Bürgermeisterin Manuela Kreuzmair (rechts) gratulierte Gertraud und Karl Bauer zur Diamantenen Hochzeit. © Hans Kürzl

Germering – Bereits der Hochzeitstag war ein gutes Omen dafür, dass die Ehe von Gertraud und Karl Bauer 60 Jahre lang gehalten hat. Zur Diamanten Hochzeit gratulierte im Namen der Stadt die Zweite Bürgermeisterin Manuela Kreuzmair.

„Am Tag davor hat es geregnet, am Tag danach hat es geregnet“ erinnert sich der Bräutigam an den 17. April 1963 in München. An dem Tag, an dem der Regen Pause machte für das Hochzeitspaar. Und der Jubilar erinnert sich noch an ein weiteres Detail bei der Hochzeitsfeier im damaligen Bavaria-Keller, bei der über 60 Gäste anwesend waren. „Die Bedienung hieß Maria und die hatte alles gut im Griff.“ Für Gertraud und Karl Bauer war mit der Heirat ein sprichwörtlich langer Weg zu Ende. Begonnen hatte er 1959 ebenfalls im Bavaria-Keller beim Tanzen. Gertraud Bauer, die aus dem Sudetenland stammt und damals in Bayreuth wohnte, war zu Besuch bei einer Freundin der Mutter. Der geborene Münchner Karl Bauer hatte ein paar Tage Urlaub von der Bundeswehr zum Ausgehen genutzt.

Die Zuneigung des 1938 geborenen Karl Bauer zu dem ein Jahr älteren Mädchen war so stark, dass er bald zu ihr nach Bayreuth fuhr. Schnell gingen die beiden dazu über, sich regelmäßig gegenseitig zu besuchen – vier Jahre lang. „Wie viele Kilometer da zusammen sind, haben wir aber nie gezählt“, sagt Gertraud Bauer und schmunzelt dabei. Denn nicht nur die Liebe machte ihr die Fahrten leicht: „München war immer schon meine Traumstadt.“ Sie habe sich in der bayerischen Landeshauptstadt von Anfang heimisch gefühlt. Dort ließ sich dann das Paar auch bis 1974 nieder, ehe es nach Germering zog. Acht Jahre nach der Hochzeit kam die einzige Tochter zur Welt, die ebenfalls im Landkreis lebt. Der Ehemann arbeitete bei der Eisenbahn, die Frau bei verschiedenen Formen als Sekretärin. „Am schönsten war es als Pfarrsekretärin in Gilching“, erinnert sich Gertraud Bauer heute noch gerne an diese Zeit.

Gemeinsame Erlebnisse als Geheimnis einer langen Ehe

Genauso aber daran, mit welcher Geduld ihr Karl Bauer das Skifahren beibrachte. „Er hat sich sehr viel Mühe gegeben.“ Immerhin sei sie da schon Mitte 20 gewesen. Aber es war auch die Basis für viele gemeinsame Unternehmungen im Gebirge, Winter wie Sommer. Außerdem teilen die beiden noch die Leidenschaft für die Volksmusik. Man habe überhaupt viel zusammen gemacht und das Erlebte gerne geteilt, erklären die beiden ein Geheimnis ihrer langen Ehe. Nun blicken sie zufrieden auf sechs gemeinsame Jahrzehnte zurück. „Wir können uns nicht beklagen“, sagt Gertraud Bauer. Ihr Ehemann nickt dazu: „Für uns hat so oft die Sonne geschienen.“

