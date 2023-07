Germeringer Ehepaar Theres und Wolfgang Vetter feierte Eiserne Hochzeit

Von: Hans Kürzl

Die herzlichen Glückwünsche der Stadt für die eiserne Hochzeit von Theres und Wolfgang Vetter richtete Zweite Bürgermeisterin Manuela Kreuzmair (rechts) aus. © Hans Kürzl

Germering – „Zufall gibt es nicht“, sagt Theres Vetter und blickt ihren Ehemann Wolfgang an. „Es hat so sein dürfen. Es war so bestimmt“, kommt die liebevolle Antwort des Ehemannes. Viel Dankbarkeit ist bei beiden allein aus diesen Worten dafür zu spüren, Dankbarkeit für 65 Ehejahre. Vonseiten der Stadt gratulierte die zweite Bürgermeisterin Manuela Kreuzmair zur eisernen Hochzeit.

Jedenfalls ist der Ostersamstag des Jahres 1957 für beide unvergessen. Dass Theres an diesem Tag mit ihrem Vater ins Münchner Hofbräuhaus gegangen ist, war eher eine spontane Entscheidung. Denn eigentlich ist die Frau aus Wegscheid im Bayerischen Wald an Ostern immer in die Heimat gefahren. Und dann waren auf den ersten Blick alle Plätze im Hofbräuhaus besetzt. „Ich schau noch um das Eck rum, ob noch etwas frei ist“, schildert die 1938 geborene Frau die Situation.



Es war neben Wolfgang und seinem Cousin. Unter dem Tisch tauschten sie auf einem Zettel ihre Kontaktdaten aus. Eine Woche später kam dann von dem damals 20-jährigen Wolfgang Vetter Post – eine Einladung per Einschreiben zum ersten Date, wie man heute sagen würde. „Mein Herz hat höher geschlagen. Es sollte gleich am nächsten Tag sein“, erinnert sich die Frau. Die junge Frau setzte jedenfalls alles daran, zu antworten. Per Telegramm kam ihr „Ja“ gerade noch rechtzeitig an. Nur etwa 15 Monate später erfolgte in München die Hochzeit.

„Mein Herz hat höher geschlagen. Es sollte gleich am nächsten Tag sein“

Der Bräutigam hatte bis dahin sowieso schon einen ereignisreichen Lebensweg hinter sich. Er stammt aus sächsischen Kleinhennersdorf in der Gegend von Dresden. Mit zwölf war sein Vater gestorben, seine Schwestern hatten sich bereits vor ihm in den Westen, nach München, abgesetzt. Mit 17 Jahren machte sich dann auch Wolfgang Vetter, der eine Zimmerlehre absolviert hatte, in den Westen auf. Im erlernten Beruf arbeite er aber nicht mehr, fand aber eine Stelle in den Perutz-Photowerken. Bei dem später von Agfa übernommenen Münchner Unternehmen war er unter anderem für die Logistik zuständig.

Seine Frau arbeitete als Patentanwaltsgehilfin. Im Laufe der Jahre entdeckte sie aber auch ihre Liebe zu Gedichten. Aus zwei Bänden liest sie der zweiten Bürgermeisterin vor. Auch aus diesen Zeilen klingt die Zufriedenheit mit ihrem Leben durch – und dass die Bindung innerhalb der Familie so stark ist. Neben den drei Kindern sind das acht Enkelkinder und fünf Urenkel. „Es ist immer schön, wenn man das Heranwachsen von jungen Menschen miterleben kann“, sagt dazu Wolfgang Vetter.

Seit 1999 wohnt das Paar, das zusammen gern zum Kegeln gegangen und oft nach Südtirol gefahren ist, in Germering. In Niederbayern haben beide seit längerem ein Haus – gebaut mit viel eigenen Ideen und Eigenleistung. Etwa im Drei-Wochen-Rhythmus wohnen die beiden mal hier, mal dort. Deshalb wünscht sich der Ehemann, dass er noch so lange es geht selbst mit dem Auto fahren kann. „Und noch ein bisschen gesund bleiben“, sagt Theres Vetter und nimmt ihren Mann in den Arm.