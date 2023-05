Körper und Geist in Einklang bringen

Germeringer Gesundheitsmesse lockte viele Besucher in die Stadthalle

Von Claudia Becker schließen

Germering – Sich frühzeitig informieren und präventiv handeln – das macht einen gesunden Körper aus. Um über die unterschiedlichen Angebote rund um die körperliche, aber auch geistige Gesundheit Germerings zu informieren, gab es am Wochenende des 6. und 7. Mai kaum einen besseren Ort als die Gesundheitsmesse „GIG – Gesund in Germering“.

Im Idealfall verbindet eine gelungene Messe zwei Faktoren: Sehen und gesehen werden. Im Fokus steht der Austausch. Das kann das Netzwerken unter den einzelnen Ausstellern sein, um Konzepte zu verbinden und Symbiosen entstehen zu lassen und natürlich die Außenwirkung, und die war an diesem Wochenende durchgehend positiv. Das bescheinigen nicht nur die Organisatoren Gerald „gaahry“ Haderlein und Christian Weiler, die die GIG gemeinsam mit der GIG Family auf die Beine gestellt haben, sondern auch die zahlreichen Besucher.

So hatte das Programm auch einige Highlights für die Germeringer parat. Startete die Messe am Samstag noch mit einem Besuch von Skisprunglegende Sven Hannawald, so zeigte sich am Sonntag Skirennfahrerin Lena Dürr sowie Kickbox-Weltmeisterin Hannah Kreie. Auf und neben den Bühnen wurde hawaiianischer Hula getanzt, der Hula-Hoop-Reifen geschwungen, Judo Übungen auf der Matte gezeigt und vor allem viele Gespräche geführt.



Zu den Ausstellern gehörte unter anderem der SV Germering mit seiner Herzsportgruppe. Zum dritten Mal, so erklärt es Evelin Kreitmeier, will sich die Gruppe, die es schon seit 1984 gibt, präsentieren und neue Mitglieder werben. Die meisten Mitglieder sind zwischen 70 und 80 Jahren alt, je nach Belastungsfähigkeit werden sie dann in die unterschiedlichen Gruppen eingeteilt. „Wir haben fünf Gruppen“, sagt Kreitmeier. Trainiert wird dann immer in der Turnhalle der Eugen-Papst-Schule. Wichtig sei ihr aber besonders, dass auch junge Menschen zur Vorsorge gingen, damit Herzerkrankungen frühzeitig erkannt würden.



Auch am Stand von Evi Seidel-Klarmann, Geschäftsführerin der vhs Germering, bildet sich immer wieder eine Traube an Menschen, die wissen wollten, welche Kurse die Volkshochschule zu bieten hat. Und auch Hauptsponsor Butz und Staab konnte sich über Andrang am Stand nicht beklagen. Hier wurden unter anderem kostenfreie Venenmessungen durchgeführt.



Zum Mitmachen angeregt hat beispielsweise der Boule-Stand des SVG. Auf einem Miniatur-Platz konnte auch gespielt werden. Regelrecht ins Auge sprang den Besuchern dahingegen einige Meter weiter der riesige Teddybär, den der SCUG Judoverein in petto hatte.

Vor Ort zeigen, welches Angebot die Stadt zu bieten hat und das möglichst niederschwellig, das betont Bernhard Adam von der AOK. Die Krankenkasse legte ihren Fokus an diesem Wochenende auf die psychische Gesundheit. Aus diesem Grund luden sie auch Sven Hannawald, der selbst an einer Depression litt, zu einem Business Talk vor rund 50 geladenen Gästen ein. Hier sollten Firmen aus Germering und der Umgebung darüber aufgeklärt werden, was es bedeutet, wenn Mitarbeiter oder Kollegen unter psychischen Erkrankungen leiden und wie sie richtig darauf reagieren können. Denn eines stellt Hannawald gleich zu Beginn fest: „Es kann jeden treffen.“