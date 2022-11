Jugendliche demolieren Grundschule

In die Germeringer Kleinfeldschule sind mehrere Jugendliche eingebrochen. © Archivfoto: Claudia Becker

Germering – Über das Wochenende vom 18. auf den 20. November sorgten bislang unbekannte Jugendliche für einen nicht unerheblichen Sachschaden am Gebäude der Grundschule.

Der zuständige Hausmeister bemerkte am Montag bei seinem täglichen Rundgang eine rötliche Färbung an der Gegensprechanlage, außerdem stellte er fest, dass ein Türschloss sowie zwei Gitterstäbe des Hintereinganges verbogen worden waren. Die Sichtung der vorhandenen Videoüberwachungsanlage ergab, dass mindestens drei Jugendliche am Abend des 19. November auf das Gelände der Grundschule einstiegen und eine rote Flüssigkeit in die Gegensprechanlage schütteten. Ob die Jugendlichen über das gesicherte Videomaterial identifizierbar und ob sie auch für den Schaden am Hintereingang zur Verantwortung zu ziehen sind, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen gesucht

Sollten Zeugen in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen oder gar die Jugendlichen bei der Tatausübung beobachtet haben, werden diese gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germering unter 089 894157-0 in Verbindung zu setzen.

pi