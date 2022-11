Kindergarten Picassolino packt Weihnachtspäckchen für Hilfsorganisation

Anderen Freude zu Weihnachten bereiten

Germering – Die Weihnachtszeit steht vor der Tür. Für viele Kinder ist das eine ganz besondere Zeit und so erwarten sie voller Vorfreude den Heiligen Abend.

Doch leider gibt es auch Kinder in Bayern, Osteuropa und anderen Teilen der Welt, denen es sehr schlecht geht. Ihnen möchte die Hilfsorganisation „humedica“ aus Kaufbeuren zu Weihnachten eine besondere Freude machen. Bereits zum 20. Mal fand in diesem Jahr die Aktion „Geschenk mit Herz“ statt. Viele Menschen in ganz Bayern haben fleißig Weihnachtspäckchen gepackt und sie an eine der vielen Sammelstellen abgegeben. Auch im Kindergarten „Picassolino“ in Germering haben sich viele Eltern beteiligt. Per LKW gehen die Päckchen nun unter anderem nach Albanien, Rumänien, Belarus oder in die Ukraine. Aber auch mit Hilfe von Geldspenden können Päckchen in weit entfernten Ländern von Partnerorganisationen gepackt werden zum Beispiel in Brasilien, Haiti oder Äthiopien.

red