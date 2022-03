Germeringer Kindergarten Sankt Nikolaus wird zur Sammelstelle für die Ukraine

Von: Hans Kürzl

Franziska Hotter (Zweite von links) und Martina Franz (Dritte von links) können auf viele fleißige Helfer bauen. © Hans Kürzl

Germering – Es wird weiter gesammelt für die Menschen in der Ukraine. In Germering hat sich der Kindergarten Sankt Nikolaus zu einer zentralen Sammelstelle entwickelt. Zumindest bis Ostern will man dort weitermachen – einmal in der Woche. Dies hat Stadträtin und Elternbeiratsvorsitzende Franziska Hotter angekündigt. Es soll weiter mit der Initiative „Brucker helfen der Ukraine“ zusammengearbeitet werden.

Bereits einige Transporter sind auf diese Weise vollgepackt worden – vor allem mit dringend benötigten Gütern wie haltbare Nahrungsmittel, Hygieneartikel, medizinische Produkte, Schlafsäcke, Isomatten, Feldbetten, Batterien. Immer wieder steuern Menschen den Kindergarten an der Kerschensteinerstraße 147 an und geben ihre Spenden ab. Hotter weiß, dass dieses Engagement nicht nur für die Menschen in der Ukraine wichtig ist. „Die Leute hier bangen mit, haben Ängste.“ Manchem mache es die Gedanken leichter, wenn er ein wenig helfen könne. Hotter ebenso wie die Kindergartenleiterin Martina Franz motivieren immer wieder, dass Kleinigkeiten helfen. „Wer kein Geld spenden kann, hat zu Hause vielleicht eine Decke, die er entbehren kann.“ Die Vorsitzende des Elternbeirates denkt ebenso daran, dass sich die Art der Hilfe ändern wird, wenn immer mehr Flüchtlinge eintreffen. „Dann werden wir vielleicht andere Dinge sammeln wie Kleidung, oder Spielsachen.“ Daher sei sie froh, dass viele Eltern beim Einpacken helfen und das Team des Kindergartens ebenfalls mit anpackt.

Auch Geld wird gesammelt

Die Säcke und Kisten, die sich in einem Gruppenraum und in der Halle immer wieder stapeln, haben aber auch bei den Mädchen und Buben für Aufmerksamkeit gesorgt. „Wir weichen dem Thema nicht aus, wenn die Kinder auf uns zukommen“, betont Leiterin Franz. Vor allem die Älteren würde es beschäftigen. Im Kindergarten aufgestellt ist auch eine Box für Geldspenden. Den Betrag, der zusammenkommt, will man dritteln. Ein Teil davon kommt der Initiative „Brucker helfen der Ukraine“ zugute, ein anderer der „Care-for-Rare Foundation“, einer Stiftung für Kinder mit seltenen Erkrankungen am Haunerschen Kinderspital. Außerdem sollen Medikamente und ähnliches Material bei einer Apotheke beschafft werden.

Abgabe der Sachspenden jeden Mittwoch zwischen 16 und 18 Uhr

Sachspenden abgeben kann man im Kindergarten Sankt Nikolaus an der Kerschensteinerstraße 147 bis auf weiteres jeden Mittwoch zwischen 16 und 18 Uhr. Was benötigt wird, ist online nachzulesen.

Hans Kürzl