6. Klässler der Germeringer Eugen-Papst-Schule unterstützten Igelhilfe

Schüler bauten Igelhäuser. © privat

Germering – Perfekt gepflegte Gärten, Rasenmährobotor und immer weniger Insekten machen den Igel krank.

Das sind nur einige Gründe dafür, dass die Situation für den heimischen Igel immer schwieriger wird. In Bayern sind die kleinen Wildtiere bereits auf der Vorwarnliste der „Roten Liste“ gefährdeter Tiere. Ihnen zu helfen, hat sich die Igelhilfe Fürstenfeldbruck und Umgebung zur Aufgabe gemacht. Tatkräftige Unterstützung bekamen sie dabei von der Eugen-Papst-Schule.

Die Schüler der 6. Klassen haben in einem Projekt vier Igelhäuser gebaut. Hierfür mussten sie Schleifen, Bohren und Schrauben. Das war nicht immer leicht und manche Löcher wurden sicher auch zu viel gebohrt. Die Fachlehrerin und Initiatorin des Projekts, Barbara Hagmann, sieht in dem Projekt bei den Jugendlichen nicht nur die handwerklichen Kompetenzen gestärkt sondern auch die Aufmerksamkeit für ihre Umwelt geschärft. Höhepunkt des Projekts war sicherlich der Besuch bei Frau Beckinger von der Igelhilfe in Germering. Bei der Übergabe der selbst gebauten Igelhäuser durften die jugendlichen Helfer sogar einen Igel streicheln. Die Igelhilfe Fürstenfeldbruck und Umgebung hat sich über die neuen Igelhäuser gefreut.



Wie können Sie selbst den Igeln helfen?

Die Igelhilfe empfiehlt eine Wasser- und Futterstelle das ganze Jahr über, da es immer weniger Insekten gibt, welche die Haupternährungsquelle des Igels darstellen. Igel fressen gerne Katzenfutter, aber ohne Getreide und ohne Zucker. Über weich gebratene Rühreier ohne Gewürze oder Mehlwürmer freuen sich die Igel ebenfalls. Bitte keine Milch geben! Bitte verwenden Sie keine Rasenmähroboter. Auch wenn die Hersteller behaupten, dass Tiere nicht zu schaden kämen hat der Verein andere Erfahrungen gemacht. Auch bei Rasentrimmern ist Vorsicht geboten. Bitte versichern Sie sich vor Gebrauch, ob nicht doch ein Igel in der Nähe ist. Spenden an den Tierschutzverein FFB Igelstation sind erwünscht. Nähere Informationen unter www.igelhilfe-ffb.de.

red