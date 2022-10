Germeringer Moschee stellt sich am Tag der offenen Moscheen vor

Führten durch die Moschee und stellten sich den Fragen (von links): Attila Döger (Vorsitzender der Türkisch-Islamischen Gemeinde in Germering) und Imam Ismail Furat.

Auf rin friedliches Miteinander

Von Hans Kürzl schließen

Germering – Frieden und gute Nachbarschaft – für die Türkisch-Islamische Gemeinde in Germering sind das wesentliche Elemente für ein vernünftiges Miteinander. Am Tag der offenen Moscheen konnten sich darüber auch die Germeringer informieren. Dabei trat durchaus Überraschendes zutage.

Die Sache mit dem Kopftuch ist dafür ein Beispiel. „Es ist kein Zwang“, betont Attila Döger, Vorsitzender der Türkisch-Islamischen Gemeinde Germering, der bei der Führung durch die Moschee von Imam Ismail Furat unterstützt wird. Nur bei der Gebetsrunde müsse es getragen werden. Gleichzeitig weist Döger darauf hin, dass das Kopftuch kein Alleinstellungsmerkmal des Islam ist.



Er verweist auf die Ordenstrachten von Nonnen. Man wolle grundsätzlich der Betonung von Körperformen entgegenwirken. Die Besucher des Tags der offenen Moschee erstaunt an dieser Stelle, dass das im Islam ebenfalls für Männer gilt. „Knappe Kleidung, körperbetont, ist auch bei Männern unerwünscht“, erklärt Döger.



Etwas anderes überrascht ebenfalls: Es gibt auch weibliche Imame, die das Gebet abhalten dürfen, jedoch nur männliche Glaubensvertreter. An anderer Stelle klingt ebenso durch, dass man dem Bild, der Islam sei von Männern geprägt, entgegentreten möchte. Döger weist zum Beispiel darauf hin, dass Frauen während der Schwangerschaft oder des Stillens nicht fasten dürften.

Immer wieder wird in ruhigen Worten betont, dass man sich von anderen Religionen nicht weit entfernt fühlt. „Wir glauben doch alle an den Frieden, wir wollen Frieden mit allen“, teilt Mehmet Dogangün, Zweiter Vorsitzender dieser islamischen Gemeinde, mit. Radikalen Erscheinungen erteilt er eine klare Absage. „Sie missbrauchen unseren Glauben für politische Ziele.“ Um das zu belegen, zitiert er eine Stelle des Koran: „Wer einen Menschen tötet, es sei, als hätte er alle Menschen umgebracht“.



Baulich ist die Moschee in Germering so ausgerichtet, das man sein Gebet wie vorgeschrieben Richtung Mekka richten kann – nicht ganz hundertprozentig allerdings, das hätte den Bau vor 27 Jahren an sich aufwändiger gemacht. Zwei oder drei Grad fehlen laut Attila Döger zur exakten Ausrichtung. Nach Rücksprache mit Glaubensgelehrten sei das aber im tolerablen Bereich.

Seit 1997 wird der Tag der offenen Moscheen am Tag der Deutschen Einheit organisiert. Damit soll religionsübergreifende Verständigung verdeutlicht werden – eben ein friedliches Miteinander.

Hans Kürzl