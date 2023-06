Beeindruckender Werdegang der Sportfreunde Stiller

Applaus, Applaus: Der Germeringer Nicola Bardola schreibt Bandbiografie über die Sportfreunde Stiller

Von: Claudia Becker

Teilen

Hier fand alles seinen Anfang: In der Cordobar hatten die Sportfreunde Stiller ihren ersten Auftritt. Ein inspirierender Ort für Autor Nicola Bardola. © Claudia Becker

Germering – Dreißig Jahre ist es jetzt her, dass sich die Indie-Rockband Sportfreunde Stiller im Germeringer Knast, der heutigen Cordobar, für ihre ersten Konzerte zusammengefunden hat. Seither ist viel passiert.

Der große Durchbruch gelang der Band im Jahr 2006 mit dem WM-Lied ’54, ’74, ’90, 2006, als sich in Deutschland ein wahres Sommermärchen ereignete. Ein regelrechter Hype brach um die Band rund um Sänger Peter Brugger, Schlagzeuger Florian Weber und Bassist Rüdiger Linhof aus. Songs wie „Ein Kompliment“, „Ich, Roque“ oder „Applaus, Applaus“ ist nicht nur den Hardcore-Fans über die vielen Jahre ein Begriff, aber es wurde auch lange ruhig um die drei Vollblutmusiker: Sechs Jahre lang gab es keine neuen Lieder von den Sportis zu hören. Ihr Comeback feierten sie 2022. Seitdem touren sie auch wieder durch das Land. Das Konzert auf dem Tollwood Sommer Festival ist bereits ausverkauft.



Eine wahre Liveband, die Sportfreunde Stiller. © OH/Ueli Frey

Ein Mann, der sich nun der Faszination Sportfreunde Stiller angenommen hat, ist der Germeringer Nicola Bardola. Er schrieb die erste, wenn auch nicht autorisierte, Bandbiografie, welche ab dem 22. Juni im Handel zu erwerben ist. Nicht autorisiert, deshalb,denn mit den Sportis gesprochen hat Bardola für seine Biografie nicht. „Warum auch, ich hatte genug Material“, scherzt der gebürtige Schweizer, der bereits Biografien über Yoko Ono oder Jack Kerouac verfasste. So habe er einen wertfreien, aber auch kritischen Blick auf die Band werfen können. „Und die Recherche hat mich nicht enttäuscht“, sagt Bardola, der sich selbst nicht als Fan der Sportfreunde bezeichnet, aber fasziniert von deren Werdegang ist.



Beeindruckender Werdegang der Sportfreunde Stiller

„Manchmal findet man mehr, manchmal weniger Zugang zu dem Künstler, über den man schreibt“, erklärt er seine Arbeit. Hier sei es ihm leicht gefallen, da ihn die Gruppendynamik interessierte und vor allem, wie sich verschiedene Temperamente auf die Musik auswirken. Seine Freundin habe er regelrecht damit genervt, nur noch Sportis Lieder zu hören. „Chronologisch, der Reihe nach.“ Und auch sonst habe er viel Film- und Tonmaterial, aber auch Zeitungsartikel, gesichtet. „Ich war beeindruckt, wie sie gekämpft haben, vom Durchbruch und dann dem Kampf wieder davon wegzukommen“, so Bardola. Denn der Erfolg wurde irgendwann so groß, dass er die Band zu erdrücken schien, die Band wurde schnell in eine Schublade gesteckt. Unstimmigkeiten führten dann 2016 zu einem Bruch der Freunde. Lange wusste keiner, ob sich die drei Bandmitglieder wieder zusammenraufen würden, bis sie im November 2022 mit ihrem achten Studioalbum „Jeder nur ein X“ ihr Comeback feierten. Gestärkt und gut gelaunt sind die Sportfreunde zurück.



Ein Jahr der Vorbereitungszeit

Die Idee, ein Buch über die Band zu schreiben, gab es schon lange, intensiv mit der Causa Sportis beschäftigt hat sich der Autor etwa ein Jahr lang. Mit dem Hannibal Verlag hat Bardola auch „einen letzten großen Rockbuch-Verlag“ gefunden, wie er berichtet. Und da er selbst seit vielen Jahren in Germering lebt, habe es sich angeboten nun eine Biografie über die Band zu verfassen. Germering spielt als Entstehungsort eine Hauptrolle. Bardola beschreibt in seinem Buch den „Vorstadt-Effekt“ wie einst mit Liverpool bei den Beatles. In Germering sei der große Wille entstanden, den deutschsprachigen Raum zu erobern. „Ich hatte noch nie ein so angenehmes Gefühl bei der Abgabe“, meint der Autor. Sei der Abstand zur Band doch wohltuend gewesen, immerhin sei es seine Aufgabe als Chronist, wie er sich bezeichnet, ernsthaft zu trennen. Und das, so Bardola, wäre mit den Jungs nicht möglich gewesen, da „diese gerne herumblödeln.“



Erfolgreiches Comeback?

Erst während der Pandemie habe sich die Band wieder zusammengerauft. „Dreimal haben sie die Olympiahalle gefüllt, jetzt wollen sie es noch einmal wissen“, meint Bardola. Die Sportis sind heute alle um die 50 Jahre alt, die einzelnen Charaktere sind gereift. Die Band blickt auf eine 30-jährige Geschichte zurück – da könne man auch als Autor ein Resümee ziehen. Für den Autor sind die Sportfreunde Stiller eine Gute-Laune-Band, hinter der noch viel mehr steckt. Dabei spricht der Autor beispielsweise Peter Bruggers Fähigkeit an, nicht einfach Songtexte zu formulieren, „sondern Gedichte.“ Textlich hat es Bardola da besonders das Lied „Wächter“ des neuen Albums angetan. Er wünscht der Band letztlich einen erneuten Durchbruch und widmet sich nun wieder anderen Projekten – und auch wieder einer anderen Musik.