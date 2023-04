Germeringer Osterbrunnen steht bereit

Von: Hans Kürzl

Trotz des nasskalten Wetters herrschte Freude über den geschmückten Jakobsbrunnen bei den Vertretern von Heimatpflegeverein, Dorffrauen Unterpfaffenhofen, Stadtkirche und Stadt (OB). © Hans Kürzl

Germering – „Alles deutet somit darauf hin, dass Ostern kommt.“ Nicht nur für Stadtpfarrer Andreas Christian Jaster gehören Palmbuschen und Osterbrunnen zur guten Tradition in Unterpfaffenhofen. Im Rahmen einer kleinen Feier fand die Segnung wetterbedingt in der Dorfkirche von St. Jakob statt.

Aus wettertechnischer Sicht hatte das Arbeitsteam des Fördervereins für Heimatpflege Unterpfaffenhofen-Germering unter der Leitung von Benno Seeholzer solide Arbeit geleistet. Regen und starker Wind hatten den am Jakobsbrunnen gut befestigten Girlanden aus Buchs-Thujen und Efeu-Zweigen ebenso wenig etwas anhaben können wie den rund 1.000 Eiern. Diese waren zum großen Teil von Kindern der Kleinfeldschule bemalt worden.

Die Segnung des Osterbrunnens und der Palmbuschen verlegte man dann aber doch lieber in die trockene Dorfkirche von St. Jakob. „Gut, dass wir sie in der Nähe haben“, meinte dazu Stadtpfarrer Andreas Christian Jaster mit einem Augenzwinkern. „Auch wenn dieser Ablauf ungewöhnlich ist.“

In der gut halbvoll besetzten Kirche ging es dann darum, wie sich die Bräuche in Unterpfaffenhofen entwickelten und welche Bedeutung sie haben. Seit 2004 verwandelt sich der Jakobsbrunnen vor der Karwoche in einen geschmückten Osterbrunnen. Nur die Corona-Pandemie unterbrach dies zweimal.



Erster Osterbrunnen im Landkreis

„Wir haben uns damals sehr gefreut, dass wir im Landkreis die Ersten mit einem Osterbrunnen waren“, erzählte Friedrich Drexler, Vorsitzender des Heimatpflegevereins. Der Stolz, dass der Brauch mittlerweile viele Nachahmer im Landkreis gefunden hat, war dabei spürbar. Als wertvoll empfand es Drexler außerdem, „dass Traditionen wie Osterbrunnen und Palmbuschen auch in einer städtischen Umgebung ihren Platz finden“.



Die Dorffrauen hatten den Kirchenraum mit selbst gebundenen Palmbuschen geschmückt. Die Einnahmen aus dem Verkauf der Buschen kommen sozialen Zwecken zugute. Für Christine Sedlmeier von den Dorffrauen war es „eine riesige Freude, dass die Palmbuschen mit dem Osterbrunnen geweiht werden“. Zumal die Palmbuschen laut Sedlmeier in ländlichen Gegenden eine besondere Bedeutung haben: Sie werden auf Feldern in die Erde gesteckt, um für eine gute Ernte zu bitten.



Letztendlich gehen die Palmbuschen nach der christlichen Überlieferung auf den Einzug von Jesus in Jerusalem zurück. Dort hatten ihn Bewohner mit Palmzweigen empfangen. Für Stadtpfarrer Jaster sind sie Symbol des Aufbruchs: „Sie sind ein untrügliches Zeichen für Lebendigkeit, für den Frühling und das Aufblühen der Natur.“ Gleiches gelte für das Wasser im Dorfbrunnen.