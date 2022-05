Einbrecher überführt, aber noch nicht gefasst

Der Einbrecher konnte anhand seiner DNA Spuren überführt werden. © www.polizei-beratung.de

Germering/Gilching - Ein bislang unbekannter Einbrecher konnte nun anhand seiner DNA-Spuren an zwei Tatorten im hiesigen Dienstbereich überführt werden. Der Polizei Germering gelang somit die Aufklärung von zwei schadenträchtigen Einbrüchen aus den Jahren 2019 und 2021.

„Am 19. Juni 2019 wurde in Germering im Verlauf des Tages in eine Wohnung im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses eingebrochen“, erklärt Polizeihauptkommissar Roland Nist von der PI Germering. Es wurde der Schließzylinder der Wohnungstür abgedreht, die Wohnung durchwühlt und Bargeld sowie Goldschmuck im Wert von etwa 500 Euro gestohlen. Die DNA-Spur des Täters fand sich auf einer Schmuckschatulle der Wohnungsinhaberin.

In Gilching nutzte der selbe Mann die zweistündige Abwesenheit einer Hauseigentümerin aus und hebelte am 27. November 2021 die Terrassentür auf, um so ins Haus zu gelangen. Vom Keller bis zum Dachgeschoss durchsuchte er das Haus nach Diebesgut. Er entwendete der Frau hochwertigen und zum Teil einzigartigen Schmuck sowie Bargeld im Wert von rund 10.000 Euro. Seine DNA konnte hier an der Terrassentür gesichert werden.

Ein Abgleich mit europäischen Datenbanken führte zu mehren Treffern bei diesen DNA-Spuren. Sowohl in den Niederlanden, in Österreich, als auch in Bayern war der Mann bereits wegen Eigentumsdelikten mehrfach in Erscheinung getreten und hatte auch schon Haftstrafen in Österreich und in Deutschland verbüßt. Abschrecken ließ er sich trotzdem nicht. „Bemerkenswert ist die Tatsache, dass er bewusst mit unzähligen Aliaspersonalien versuchte, seine Identität in allen Ländern zu verschleiern, doch DNA lügt nie. Leider ist der aus dem ehemaligen Jugoslawien stammende 46-jährige Mann derzeit unbekannten Aufenthaltes“, sagt Nist abschließend.

