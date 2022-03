Projekt Leih-Großeltern erfolgreich gestartet

Das Projekt ist gut angelaufen, aber auch Leih-Opas werden gebraucht. © Symbolfoto: Panthermedia/Goodluz

Germering – Das Projekt Leih-Großeltern des Bündnisses für Familie Germering hat inzwischen vier Omas erfolgreich an Familien vermittelt.

Dies ist sowohl für die Familien als auch für die Omas ein Gewinn. Je nach Bedarf der Familien und den Bedürfnissen der Omas gestaltet sich das Miteinander in jeder Familie anders. Es entwickeln sich Beziehungen zwischen den Omas und den Kindern, aber auch zu den Eltern. In allen Familien-Oma-Beziehungen lassen sich die Erwachsenen viel Zeit, damit die Kinder sich an diese neue Person gewöhnen können. Als Vorbereitung für ihre Aufgabe konnten die Omas an einem Notfalltraining für Kinder teilnehmen und werden von Margarete Reifinger nach der Vermittlung weiterhin unterstützt.

Omas und Opas gesucht

Da dieses Projekt so gut angelaufen ist und der Bedarf der Eltern deutlich sichtbar ist, suchen die Koordinatoren immer weiter Menschen, die Zeit und Lust haben, wie Großeltern für Kinder da zu sein. Es können sich auch Männer als Opas melden. Wer nicht mehr (Vollzeit) arbeiten, sich aber noch nicht ganz in den Ruhestand begeben will, kann sich bei der Koordinatorin Margarete Reifinger unter 01522 47 29 421 melden.

