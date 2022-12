Germeringer RepairCafé blickt auf ein spannendes Jahr zurück

Das Team vom RepairCafé. © FeG

Germering – Seit fast zehn Jahren wird an nahezu jedem letzten Samstag im Monat das Germeringer RepairCafé von der Freien evangelischen Gemeinde veranstaltet.

Durch das gemeinsame Reparieren setzen engagierte Bürger ein Zeichen gegen eine sorglose Wegwerf-Gesellschaft und schonen obendrein wertvolle natürliche und menschliche Ressourcen, weil Gebrauchsgüter länger nutzbar bleiben. Ehrenamtliche arbeiten gemeinschaftlich zusammen, geben Hilfe zur Selbsthilfe und regen so zu einem bewussten Konsumverhalten an. Gleichzeitig treffen Menschen aus der Nachbarschaft am Reparaturtisch aufeinander – das stärkt den lokalen Zusammenhalt und schafft neue Bekanntschaften. Repariert werden Kleingeräte, Computer, Fahrräder, Kleider oder Holzgegenstände. Außerdem gibt es im Café warme und kalte Getränke sowie eine Auswahl an Kuchen, um mögliche Wartezeiten angenehm zu überbrücken und wenn gewollt, mit anderen Besuchern ins Gespräch zu kommen.



Ab April herrschte Normalbetrieb

Das Jahr 2022 war für das Germeringer RepairCafé ein spannendes Jahr. Von Januar bis März wurde aufgrund der Pandemie und der damit einhergehenden Auflagen noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit repariert. Die Besucher gaben dabei ihr kaputtes Gerät nach vorheriger Anmeldung ab und konnten es am späten Nachmittag hoffentlich repariert wieder abholen. Der Mitarbeiterstamm war in dieser Zeit kleiner, so dass folglich auch weniger repariert wurde. Ab April herrschte im RepairCafé wieder Normalbetrieb. Nun gab es wieder Kaffee und Kuchen. Der Mitarbeiterstamm vergrößerte sich und folglich wurden auch wieder mehr kaputte Dinge repariert. Insgesamt wurden in diesem Jahr knapp 300 Geräte ins RepairCafé gebracht. Gut 70 Prozent davon wurden erfolgreich repariert. Nur sechs Prozent der Geräte konnten nicht repariert werden. Bei den restlichen Geräten musste die Reparatur vertagt werden, weil Ersatzteile oder ähnliches besorgt werden mussten, um die Reparatur erfolgreich abzuschließen.

Neue Mitglieder fürs Reperaturteam gesucht

„So eine hohe Erfolgsquote beim Reparieren hatten wir in noch keinem Jahr“, so Gerhard Busch, Leiter des Germeringer RepairCafés und fügt hinzu: „Ich und alle Mitarbeiter sind froh, dass die pandemiebedingten Auflagen vorüber sind und wir wieder auf unkomplizierte Art und Weise gemeinsam mit den Menschen reparieren können.“ Seit Beginn des RepairCafés wurden über 4.500 Geräte ins RepairCafe gebracht. Wer sich vorstellen kann, mit seinen handwerklichen Fähigkeiten anderen Menschen Gutes zu tun, ist im Reparaturteam willkommen. Er kann sich per Email unter RepairCafe@germering.feg.de melden.

