Germering als neuer Heimathafen

Germeringer Restaurant „Sapore“ stellt sich vor

Von: Claudia Becker

Dana und Andreas Fink freuen sich über ihr neues Restaurant „Sapore“ in Germering. Nach einer längeren Umbauphase können sie endlich durchstarten. © Claudia Becker

Germering – „Sapore“, das italienische Wort für Geschmack, so heißt das Ende April neu eröffnete Restaurant in der Stadthalle. Lange war es ruhig um die Gastronomie im Veranstaltungshaus gewesen, verabschiedete sich der Vorgänger „Agua“ doch bereits zu Beginn der Pandemie.

Getreu dem Motto „gesucht und gefunden“ freuen sich Dana und Andreas Fink darüber, im Herbst 2022 den Zuschlag bekommen zu haben. Nach einigen Renovierungsarbeiten können die beiden und ihr Team nun durchstarten – oder zumindest bedingt, wie Andreas Fink erklärt. „Wir suchen aktuell, wie so viele, noch nach Personal. Der Koch braucht nicht nur Unterstützung in der Küche, auch im Service könne man aufstocken, um länger zu öffnen“, so das Ehepaar.

Mehr Personal - längere Öffnungszeiten

Aktuell ist montags der Ruhetag der Woche. Was auch notwendig ist, da beide Tag und Nacht im Restaurant stehen und zusätzlich – neben dem Catering während Veranstaltungen in der Stadthalle – auch das Museumsschiff in Tutzing weiter betreiben. „Das funktioniert gut, da das Schiff nur saisonal geöffnet hat“, erklärt Fink, der zuvor sieben Jahre lang das Restaurant im Tutzinger Yacht-Club gepachtet hatte. „Ich habe keine Angst vor der Arbeit, wir sind wir“, so der Koch selbstbewusst, aber auch realistisch. Überall fehle es an Personal – so auch im Sapore.

Der 53-Jährige legt großen Wert auf frische Produkte. Neben typischen Südtiroler Spezialitäten wie Schlutzkrapfen und Knödel, bietet der Koch auch italienische Gerichte an. „Alle sollen sich wohl fühlen und etwas auf der Karte finden“, sagt er. Deshalb hat er auch einen Pizzabäcker in sein Team genommen. Zudem will das Ehepaar auch diejenigen abholen, die vielleicht nur ein Glas Wein trinken möchten „oder einen Absacker nach dem Konzert“. Für die Sommermonate haben die beiden dazu den Außenbereich ausstaffiert. Bunte Schirme und zwei Holzfässer laden zum Feierabend-Getränk an einem lauen Sommerabend ein.



Voll bei der Sache: Andreas Fink in seiner Küche. © Claudia Becker

Dana und Andreas Fink sind alte Hasen, was die Gastro-Branche anbelangt. Der gebürtige Südtiroler entstammt einer Gastrofamilie. Seine Mutter war Köchin, sein Vater Gastronom und Landwirt. Auch heute noch betreibt seine Schwester auf dem elterlichen Hof in Völs ein Restaurant. Nach vielen Jahren im Ausland – Fink war unter anderem 15 Jahre an unterschiedlichen Destinationen Großbritanniens als Koch. In einem Heimaturlaub in Südtirol hat er dann seine Frau Dana kennen und lieben gelernt. „Es war Schicksal“, erklärt Fink. Kurzerhand sind sie dann gemeinsam nach Deutschland. Auch wenn die sprachliche Umstellung anfangs nicht ganz leicht war, so scherzt der Koch.



Germering als neuer Heimathafen

In Germering fühlen sich beide angekommen. Beide genießen die Nähe zur Natur. Schnell sei man in Tutzing, aber auch in Südtirol, um Wein und Speisen einzukaufen, was die beiden etwa alle drei Wochen machen. Mit viel Liebe und Sinn für Kleinigkeiten hat Dana Fink das Restaurant dekoriert. Auf den Tischen stehen frische Blumen, an den Wänden hängen Bilder aus Südtirol. Warme Farben und viel Holz sollen Gemütlichkeit ins Sapore bringen. Von Dienstag bis Freitag wird eine Mittagskarte, bis Sonntag eine Wochenkarte angeboten. Die Karte sei zwar klein, aber die Speisen alle frisch zubereitet. Wenn das Geschäft ein wenig angelaufen sei, planen die beiden noch Erweiterungen, beispielsweise auf der Terrasse, denn „die Gäste sollen immer einen Platz finden“.

